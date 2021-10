RioMar Aracaju acolhe ação educativa sobre Comunicação Suplementar e Alternativa

Evento acontecerá nesta sexta (15) e terá à frente as fonoaudiólogas Karol Cunha e Lorena Xavier

Outubro é o mês de conscientização sobre Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA), em todo o mundo. Em função disso, o RioMar Aracaju acolhe ação educativa para divulgação dos trabalhos e pesquisas realizados na área.

A iniciativa é uma parceria do shopping com as fonoaudiólogas Karol Cunha (@fonokarolcunha) e Lorena Xavier (@fga_lorenaxavier). ‘Tia Karol’ e ‘Tia Loló’ vão estar no centro de compras, nesta sexta-feira, 15 de outubro, das 10h às 22h, levando ao público em geral informações relevantes sobre a CSA. O estande ficará localizado próximo à Caixa Econômica, no primeiro piso.

As atividades que serão desenvolvidas pelas profissionais são direcionadas a fonoaudiólogos, familiares de pessoas com necessidades complexas de comunicação e demais profissionais que tenham interesse em ampliar seus conhecimentos.

O que é a Comunicação Suplementar e Alternativa?

A Comunicação Suplementar e Alternativa é uma área de prática e pesquisa, clínica e educacional para crianças e adultos, que se utiliza de ferramentas e estratégias com o objetivo de resolver os desafios de comunicação de pessoas que apresentam algum tipo de comprometimento da linguagem oral, na produção de sentidos e na interação.

A CSA acredita que a interação pode ser realizada de outras formas além da fala, como um olhar compartilhado, expressões faciais, gestos, toque, escrita, apontar de símbolos, imagens ou equipamentos com voz sintetizada, que permitam a comunicação e socialização.

Serviço

O quê? Ação de conscientização sobre Comunicação Suplementar e Alternativa

Quando? 15 de outubro, das 10h às 22h

Onde? Próximo à Caixa Econômica Federal, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

