‘Rock in Rio 22’: Camila Cabello e Bastille são confirmados no Palco Mundo 10 de setembro

Apaixonada declarada pelo Brasil, a cantora e compositora cubana tem uma forte conexão com os fãs brasileiros e essa será a primeira vez que Camila se apresenta na Cidade do Rock. Durante a Billboard Latin Music Awards, Anitta aproveitou para tietar a amiga.

Camila que acaba de protagonizar o filme Cinderela, apresentará seus hits como Havana, Señorita, Never Be The Same, além do lançado Don’t Go Yet. No streaming, suas músicas já ultrapassam a marca de um bilhão de reproduções.

A banda de pop rock inglesa Bastille foi formada em 2010 a partir de um projeto solo do vocalista Dan Smith, que se expandiu para incluir o tecladista Kyle Simmons, o baixista e guitarrista Will Farquarson e o baterista Chris “Woody” Wood. O grupo foi o grande vencedor do prêmio Artista Britânico Revelação do Brit Awards de 2014, além de ter conquistado uma indicação ao Grammy no mesmo ano.

Recentemente, em uma colaboração com o DJ Marshmello, o Bastille lançou o single Happier, que já ultrapassou a marca de mais de 1.5 bilhões de reproduções no Spotify, além de ter conquistado a segunda posição do Billboard Hot 100.

Por Gshow — Rio de Janeiro