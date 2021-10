UBSs abrem aos sábados para ações voltadas à saúde da mulher

Intensificando as atividades alusivas ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizará nos próximos três sábados, dias 16, 23 e 30, ações voltadas à saúde da mulher. Em cada região da cidade uma Unidade Básica de Saúde (UBS) estará funcionando das 8h às 16h, acolhendo as mulheres e realizando testagem, consultas e exames. Cada Unidade ofertará 80 exames citopatológicos (lâmina) e 20 agendamentos de mamografias.

“As unidades estarão abertas a esse público e as equipes farão esse trabalho de orientação e cuidado, realizando ainda consulta de enfermagem (anamnese), glicemia capilar e aferição de pressão arterial. Também faremos teste rápido covid-19, teste rápido HIV, sífilis e hepatites virais, e teste rápido de gravidez para aquelas que estiverem com suspeita”, detalha a coordenadora do Programa Saúde da Mulher da SMS, Léa Matos.

Estarão funcionando nos dias 16, 23 e 30 de outubro, das 8 às 16 horas, as UBSs: Santa Terezinha (Robalo), Roberto Paixão (17 de Março), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Edézio Vieira (Siqueira Campos), Cândida Alves (Santo Antônio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Anália Pina (Almirante Tamandaré) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

“Dentro da programação ainda terá no dia 21, quinta-feira, testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites virais, e aula com a Academia da Cidade, às 15h, no Calçadão da Praia Formosa. E as unidades básicas de saúde também seguem realizando ações de prevenção e conscientização com as usuárias durante a semana”, ressalta Léa.

