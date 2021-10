Zezinho incentiva evento de fortalecimento da economia rural de Sergipe, Bahia e Alagoas

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu no gabinete da Assembleia Legislativa o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), Ivan Sobral. Na ocasião, o parlamentar foi contemplado com informações sobre o Sealba AgroShow, evento que reunirá produtores, as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços agrícolas para promover e se atualizar com as novidades do mercado da região que compreende os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia.

Para Zezinho Sobral, que defende a bandeira da agricultura e do agronegócio sergipano, o Sealba AgroShow representa uma ação importante para o desenvolvimento sergipano. “Fui procurado pelo presidente Ivan Sobral para me somar a este evento e buscar mais apoio para os produtores e empreendedores do setor. É uma ação de fortalecimento da economia rural que beneficiará o pequeno, o médio e o grande produtor”, afirmou o deputado.

O evento está previsto para acontecer entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2022, no município de Itabaiana, agreste de Sergipe. Além de exposições de animais, nutrição e genética animal, o Sealba AgroShow contará com palestras, rodada de negócios, entrega de projetos aos agentes financeiros, lançamento de máquinas e equipamentos, test drive de veículos e máquinas.

De acordo com o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, a escolha do município de Itabaiana para sediar o evento foi estratégica. “Escolhemos Itabaiana, no agreste de Sergipe, para ser o pólo desse grande evento. Além disso, é uma importante oportunidade para o homem do campo fechar bons negócios e estar atento às novidades tecnológicas que agregam ao desenvolvimento do agronegócio”, reforçou o presidente.

Ascom – Deputado Zezinho Sobral

Com informações da Faese