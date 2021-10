À espera de um rompimento

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A sucessão estadual ainda não agita o Estado. Mesmo que seja o assunto político do momento, ainda há dúvidas quanto às candidaturas, embora alguns nomes estejam bem expostos como prováveis pretendentes ao Palácio Adélia Franco. Apesar de ainda não ter sua candidatura oficializada, o senador Rogério Carvalho (PT) deixa claro que estará na disputa, representando parte forte da oposição. O senador busca apoio, promove encontros com lideranças, mas ainda não definiu pela formação do bloco, embora esteja firme com o PSB e Pros, mas ainda em dúvida com outros partidos.

Nos bastidores circula a informação de que há uma paquera firme com o Partido Liberal, entretanto não se percebe, publicamente, avanços para uma aliança definida. Fala-se em conversas aprofundadas com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, inclusive de que ele tivera uma conversa com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e com o presidente regional de Sergipe, Edvan Amorim, que teriam orientado composição com Rogério Carvalho e candidatura a senador ou vice na mesma chapa.

Mas existem alguns porem. Valmir não nega que já teve uma ou outra conversa com o senador Rogério Carvalho, mas há alguns meses. Garante que já há algum tempo não teve qualquer encontro com o candidato petista. Também nega encontro e recomendação de Edvan Amorim e Valdemar Costa Neto e diz que passou a semana em São Paulo. Alguém sopra que Edvan estava na capital paulista. Entretanto, Amorim garante que está cuidando dos seus negócios e não vai se envolver em política, inclusive passando a presidência do PL em Sergipe para o próprio Valmir, que confirma candidatura, mas ainda não decidiu a que.

Além disso, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) atua intensamente para disputar o Senado. Demonstra que isso está decidido e até já não trabalha candidatura à reeleição e, nesse “tumulto”, o PL tem o presidente municipal, Milton Andrade, que pode deixar o partido para disputar o Governo por uma sigla que possa encaixar a delegada Daniele Garcia (Podemos), como candidata ao Senado. Mas tem também a deputada Janier Mota, que trabalha discretamente apara ser vice do candidato indicado pelo Governo, além de candidatos a deputados federal e estadual que estão atônitos para formarem chapas e conquistarem eleição ou reeleição.

Mas o senador Rogério Carvalho acompanha toda essa movimentação de olho apenas num fato: rompimento na base aliada, para atrair algum partido que deixe a aliança desgostoso por não participar da chapa majoritária e se alie ao seu projeto na disputa pela sucessão. Estará na espera na expectativa que isso aconteça, embora a base aliada se mostre consciente que qualquer briga interna pode ser fatal para fazer o sucessor, desfazer a unidade e se fragilizar para refazer a unidade do bloco dentro do Governo.

Informação surpreende

O governador Belivaldo Chagas (PSD), durante entrevista a Gilmar Carvalho, ontem, surpreendeu ao revelar que Rogério Carvalho, falando em nome do presidente Lula, o convidou para ser candidato ao Senado na chapa com ele a governador.

*** Também informou Belivaldo que o ex-presidente Lula teria dito a André Moura “que gostaria que ele fosse candidato ao Senado numa chapa com Rogério; ou seja, uma hora sou eu, antes era André”.

*** Na realidade, uma das primeiras notícias divulgadas sobre a sucessão, foi de que “André Moura seria candidato ao Senado na chapa de Rogério”.

Aliados especulam

Aliados do governador especularam: “quando Lula solicitou a Belivaldo, via senador Rogério Carvalho, para que ele fosse o candidato ao Senado, previa uma acomodação forte para o seu partido”.

*** – É que com Belivaldo deixando o Governo para disputar o senado, a vice Eliane Aquino (PT) assumiria em abril e daria apoio a Rogério Carvalho a governador, disse um deles.

*** Mas, um outro retrucou sorrindo: “Não seria assim. Como governadora Eliane com certeza tentaria a reeleição”.

Reclamam de escolhas

Dois vereadores de cidade à beira do São Francisco disseram ontem que os candidatos majoritários o procuram durante a campanha eleitoral, junto com lideranças do interior.

*** Mas na hora de eleitos, e quando montam suas equipe, esquecem de todos eles e não os convida para participar do Governo dando-lhes algum cargo de destaque.

*** – A maioria revela nos currículos que é técnico, quando na realidade apenas é aliado de muitos anos e tem amizade pessoal com aqueles que os indicam, disse um deles.

Modelo antigo

Essa conversa rola em reuniões de lideranças do interior e admitem que “ou os políticos se organizam ou vão se acabar”. Todos defendem o modelo antigo de eleger quem os procura.

*** O pessoal se mostra cansado de trabalhar por nomes indicados pelos caciques e no final vêem quem não foi às ruas ocupando cargos na administração.

Aliança fechada

Segundo Guilherme Amado, o PSB negocia a formação de uma aliança nacional com o PT para a eleição de 2022. Quer indicar o vice de Lula da Silva.

*** Em Sergipe, a composição PT/PSB já está fechada e há possibilidade do ex-senador Antônio Carlos Valadares disputar o Senado, embora nada esteja certo.

*** Na realidade, a prioridade do PSB nessa aliança é a eleição de um deputado federal, no caso Valadares Filho.

Valmir em São Paulo

O PT em Sergipe tenta o apoio do Partido Liberal (PL) e tem conversado com lideranças do partido. O PL em Sergipe não tem uma posição definida.

*** O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, o mais cobiçado do PL, estava e São Paulo, onde passou uma semana e retornou na quarta-feira.

*** Valmir disse que não conversou com ninguém sobre composição política e que ainda não tem definição quanto a uma candidatura em 2022.

Esperteza demais

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que um ditado antigo ensina que “quando a esperteza é demais, vira bicho e engole o dono”.

*** Acrescenta que “dos 27 membros titulares da CCJ do Senado, 17 assinaram requerimento cobrando a pauta da sabatina do indicado ao STF. 16 suplentes fizeram o mesmo”.

*** E conclui: “Ninguém está acima da lei”.

Linda recorre

A vereadora Linda Brasil apresentou projeto para garantir o uso do nome social de travestis e pessoas trans em suas lápides.

*** A proposta foi rejeitada pela Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores.

*** Mas a vereadora Linda Brasil recorreu e o texto será analisado em plenário, na próxima semana.

Fabio fica no PDT

Presidente do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, não tem pretensão de sair do partido para formar chapa em outra legenda.

*** Fábio conversou com o prefeito Edvaldo Nogueira, quarta-feira, e decidiu que o PDT vai fazer chapas de federal e estadual para eleger deputados.

*** Convidado para integrar o chamado bloco dos 30, Fabio Henrique diz que ficou “feliz e honrado com o convite, mas a nossa prioridade é fazer a chapa do PDT”.

Nome está à disposição

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) deixou claro que vai participar diretamente da formação das chapas do seu partido.

*** Edvaldo Nogueira também disse que o seu nome está à disposição do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), para disputar a sucessão estadual no próximo ano.

Momento de prudência

O DEM reuniu-se ontem em Aracaju, com a senadora Maria do Carmo, ex-deputado José Carlos Machado, Luciano Nascimento e Ana Alves, e chegou à conclusão que o momento é de prudência.

*** O DEM em Sergipe vai esperar reunião da Direção Nacional do partido, para tratar sobre a fusão com o PSL e a criação do União Brasil.

Edvaldo desculpa-se

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ligou para o deputado federal Laércio Oliveira (PP), ontem, para desculpar-se da ausência na inauguração do novo Centro de Formação Profissional do Senac, no município de Glória.

*** O prefeito alegou que tinha problemas em Aracaju com paralisação na área do transporte público.

Giro pelas redes sociais

Com Cloroquina – Presidente Bolsonaro não tem jeito. Já avisou que vai tomar cloroquina e ivermectina se pegar Covid de novo.

Carlos Santos – Por onde anda essa mulher que surtou quando a gasolina estava a 2,80 o litro, e agora que está 7,00 reais está caladinha?

Metrópoles – Gabriel Medina se afastou da mãe, Simone, após a briga se tornar um escândalo nacional.

Deu na Folha – Ciro Gomes (PDT) volta a atacar Lula e Dilma em vídeo e diz que PT é ‘deserto de lideranças’.

Agência Brasil – Brasil ajudará países vizinhos após concluir vacinação, diz Paulo Guedes. Para o ministro, país crescerá mais que economias avançadas em 2021.

UOL Notícias – Argentina anuncia o congelamento de preços de 1.245 produtos de consumo em massa por 90 dias.

Diogo Filadelfo – Que bom que ainda temos bons jornalistas, principalmente os que mostram as safadezas desses pilantras que envergonham o país.

Brasil 247 – Flávio Bolsonaro é hostilizado ao receber segunda dose de vacina e responde com gestos obscenos.