Aracaju amplia dose de reforço para idosos e profissionais de Saúde e antecipa 2ª dose da Pfizer

A Prefeitura de Aracaju ampliará a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 para idosos e profissionais de Saúde. Também será feita nova antecipação da segunda dose para aqueles que receberam a vacina da Pfizer. O anúncio foi feito, na tarde desta sexta-feira, 15, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das redes sociais. De acordo com ele, a partir desta segunda-feira, 18, idosos que receberam a segunda dose até 30 de abril e profissionais de saúde que completaram a imunização até o dia 15 de abril deverão buscar um dos dez pontos fixos ou os drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores para receber a nova dose do imunizante. Já quem está com a segunda dose da Pfizer marcada para até 20 de novembro, já poderá se vacinar.

“É com muita felicidade que anuncio uma nova fase da nossa campanha de vacinação contra o coronavírus, com a ampliação da dose de reforço para os idosos e profissionais de saúde, e com uma nova antecipação da 2ª dose da Pfizer. Temos avançado de maneira significativa na vacinação dos aracajuanos e é de extrema importância poder fazer este reforço aos grupos prioritários, ao mesmo tempo em que aceleramos com a aplicação da segunda dose, para garantir que o máximo de pessoas sejam completamente imunizadas contra o vírus. Assim como tenho afirmado, é com a vacina que venceremos a pandemia e, quanto mais rápido avançarmos, mais rápido conseguiremos alcançar este objetivo”, destacou Edvaldo.

A nova etapa da vacinação na capital se estenderá da segunda-feira, dia 18, até a sexta-feira, dia 22. São dez os pontos de vacinação, tanto para a dose de reforço quanto para a aplicação da segunda dose da Pfizer: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março) e UBS Santa Terezinha (Robalo). Nestes locais, a imunização ocorrerá das 8h às 16h. Já nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, a vacinação se estende até às 17h.

A previsão da administração municipal é imunizar cerca de 10 mil pessoas, entre os profissionais de saúde e os idosos, com a dose de reforço, e outras 53,8 mil pessoas com a segunda dose antecipada da Pfizer.

Até o momento, a capital sergipana possui 508.486 pessoas vacinadas contra a covid-19, com a primeira dose, o que equivale a 89,22% da população acima de 12 anos. Com a segunda dose ou dose única, Aracaju contabiliza 347.541 pessoas completamente imunizadas, representando 68% da população adulta. Aracaju é, atualmente, a terceira capital do Nordeste que mais vacinou com as duas doses, quando considerada a população total.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga