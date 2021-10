Aracaju autoriza ampliação da capacidade de público em jogos de futebol

Em novo decreto, publicado nesta quinta-feira, também foi retirada a restrição de espaçamento entre carteiras nas escolas do município

A Prefeitura de Aracaju ampliará a capacidade de público em jogos de futebol profissionais e removerá a restrição de um metro de espaçamento, entre as carteiras, nas escolas de ensino público municipal e particular. As medidas foram definidas na tarde desta quinta-feira, 14, pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE), após nova reunião em que foram analisados os dados epidemiológicos da capital, que apontam baixo índice de internações por covid-19, de óbitos e de novos casos confirmados, além do avanço da vacinação.

O decreto municipal nº 6589/2021, que se adequa à resolução estadual, também estabelece a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscara e do cumprimento dos protocolos sanitários, nas unidades de ensino de Aracaju.

“Seguimos com índices muito positivos de controle da pandemia, com baixa ocupação dos leitos, redução do número de óbitos e novos casos, ao mesmo tempo em que avançamos na vacinação dos aracajuanos. Tudo isso nos deixa muito seguros para avançar nas medidas de flexibilização. Mas, ainda assim, reiteramos a importância do uso de máscaras, das medidas de higiene e do respeito a todos os protocolos sanitários”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Com relação às partidas de futebol, fica autorizada a ampliação de 30% para 50% da capacidade de público, em estádios. Também fica permitido o uso de instrumentos musicais e similares, além de bandeiras e faixas, pelas torcidas. Para ter acesso, o público deverá apresentar documento que comprove a imunização completa contra a covid-19 ou um teste antígeno, com resultado negativo, com, no máximo, 48 horas de antecedência da partida. Também serão mantidas as exigências sanitárias para realização dos jogos.

Dados de Aracaju

Aracaju segue com baixos índices de novos casos confirmados do novo coronavírus e de óbitos. Há, atualmente, 17 pessoas internadas nas redes pública e privada por causa da covid-19. Até o momento, foram registradas três mortes em decorrência da doença no mês de outubro.

Em relação à vacinação, 89,14% dos aracajuanos acima dos 12 anos (508.029 pessoas) já receberam a 1ª dose do imunizante contra a covid-19. Considerando os adultos, o índice sobe para 90,21%. Quanto à imunização completa, 67,62% dos aracajuanos receberam as duas doses ou a dose única, o que equivale a 347.541 pessoas.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga