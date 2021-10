Bairro Aeroporto recebe ação do Batalhão itinerante em Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 14, aconteceu mais uma edição do Batalhão da Restauração itinerante. Desta vez, o bairro contemplado foi o aeroporto, onde a população foi recebida na Associação de moradores e amigos do conjunto Santa Tereza. O objetivo da ação é de levar os trabalhos da instituição para perto do povo sergipana e de atender às suas necessidades básicas.

Como não poderia ser diferente, a oferta do tratamento contra a dependência química é o carro chefe desta ação. Durante toda a manhã foram distribuídos panfletos informativos e foram feitas palestras de conscientização no combate e na prevenção às drogas.

Muitos serviços foram ofertados, de forma gratuita, para os moradores da região, entre eles o atendimento psicológico, atendimento de assistente social, atendimento jurídico, exames oftalmológicos, atendimentos médicos, testes rápidos e adestramento de cães.

O deputado estadual Capitão Samuel, idealizador do projeto, prestigiou o evento e ressaltou a importância de ações como esta. “O povo sergipano necessita de atenção básica. O que fazemos aqui é o mínimo perto do que é necessário. As drogas continuam destruindo famílias e fazendo novas vítimas diariamente. Aqui é feito pouco, mas faz a diferença nas vidas de cada uma das pessoas recebidas de forma carinhos e humanizada”, afirma.

A escolha do bairro foi uma parceria entre o ex-vereador Cabo Didi e a Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Santa Tereza.

Foto assessoria