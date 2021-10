Banese vai realizar semana especial de negócios no município de Lagarto

Equipes do banco estarão no município de 18 a 22 de outubro para ofertar soluções financeiras à população, aos empresários e agropecuaristas locais

O município de Lagarto sediará a próxima edição do “Banese nos Municípios”, que acontecerá no período de 18 a 22 de outubro. A iniciativa é mais uma oportunidade para que o público local possa ter acesso aos produtos e serviços oferecidos pelo banco, dentre eles, portabilidade de salário, crédito e financiamento imobiliário com os benefícios e vantagens ofertados pelas novas campanhas da instituição.

Além disso, os lagartenses poderão contratar crédito rural, consignado e solicitar adesão ao cartão Banese Card, bem como os demais itens existentes no portfólio do banco. As equipes especializadas do Banese realizarão os atendimentos no prédio da Secretaria Municipal da Educação, das 9h às 16h.

“Lagarto possui uma economia importante para o estado de Sergipe, com comércio e agronegócio fortes, e o Banese está à disposição da população para auxiliar ainda mais no desenvolvimento local e regional”, destaca a superintendente de Varejo e Canais de Vendas do banco, Maraiza Sá.

Devido à grande vocação do município para a agricultura e pecuária, a oferta de crédito rural será um dos focos da ação, o que ajudará a região a ter melhores resultados no setor. Uma equipe do Banese com gerentes especialistas em negócios agropecuários estará na cidade para indicar as melhores soluções financeiras, para ajudar a potencializar o cultivo das lavouras e a criação de rebanhos.

Lagarto possui agricultura diversificada, e dentre os destaques estão os cultivos de mandioca, milho, fumo, feijão, laranja, maracujá, mamão, banana, tabaco, milho e pimenta. Na pecuária, destacam-se as criações de bovinos, cavalos quarto de milha, ovinos Santa Inês, suínos, galináceos, muares, caprinos e asininos.

ESQUENTA NA CIDADE

Começou na última quinta-feira e segue até este sábado (16) o “esquenta” do Banese nos Municípios, edição Lagarto. Equipes do banco estarão na cidade nesses três dias, e a população poderá conhecer um pouco mais sobre os produtos e serviços que serão ofertados na semana seguinte, bem como sobre a documentação necessária para contratação do que melhor atender às necessidades do produtor rural, servidor público, comerciante ou prestador de serviço.

Ascom Grupo Banese