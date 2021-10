Chapa 2 vence eleição para direção do Sindipema para o quadriênio 2021-2025

Por um Sindipema Forte e Comprometido com a Luta Coletiva, encabeçada pelo professor Obanshe Severo e pela professora Sandra Beiju, venceu a eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – quadriênio 2021-2025 – do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju. O pleito foi realizado na quinta-feira, 14, durante todo o dia, e a apuração dos votos só terminou na madrugada desta sexta-feira (15), com a Comissão Eleitoral declarando vitoriosa a Chapa 2, com 604 votos contra 583 da Chapa 1, da atual direção do sindicato. Foram registrados, ainda, seis votos em branco e 20 nulos, com 137 votos em separado, num total de 1.164 votantes.

O presidente eleito, Obanshe Severo, destacou as bandeiras de luta apresentadas pela Chapa 2 durante a campanha e que os compromissos assumidos com a categoria não são de agora, mas fruto de um processo histórico construído há um bom tempo.

“A Chapa 2 é formada por professores e professoras ativos e aposentados que há muito tempo vêm lutando, nas assembleias do nosso sindicato e nos vários espaços de luta do magistério público municipal de Aracaju, para mudar os rumos do Sindipema e cobrar mais compromisso com as pautas e necessidades reais da categoria. Nós não caímos de paraquedas nessa disputa. Foram muitos os retrocessos que vivenciamos nos últimos anos, e pouco ou quase nenhum avanço, de forma que nos colocamos à disposição dos nossos colegas professores e professoras com as bandeiras principais de resgatar o nosso sindicato, fortalecer a nossa categoria e colocar a entidade no caminho da luta coletiva e da busca intransigente por avanços e por respeito ao magistério público aracajuano”, externou Obanshe Severo, que assumirá a presidência do Sindipema a partir do final deste mês de outubro.

Ainda de acordo com Obanshe, a direção eleita buscará o caminho da unidade, do diálogo permanente com todos os segmentos e do compromisso com as lutas coletivas para o fortalecimento da categoria.

“Passamos por um momento de grandes dificuldades. Só quem é professor e professora da rede municipal de Aracaju sabe o que estamos passando. Congelamento salarial, ameaças de perdas de direitos, ameaças à nossa Previdência Municipal, não pagamento do piso salarial do magistério conforme manda a lei federal, dentre outros problemas, formam um quadro de extrema dificuldade para a nossa categoria. Colocamos a nossa chapa nesta eleição com o compromisso de fortalecer o sindicato para enfrentar tudo isso com muita luta e buscar dias melhores para a nossa categoria”, disse Obanshe.

“Neste sentido, no dia de hoje, em que comemoramos o Dia do Professor, quero dedicar essa vitória histórica a todos os companheiros e companheiras que se somaram a esse ideal de mudança e de luta coletiva, e caminharam junto com a gente; e principalmente à categoria, que entendeu o momento e decidiu que a Chapa 2 é a melhor opção para dirigir o nosso sindicato”, enfatizou o presidente eleito, reforçando o seu compromisso com a formação de um sindicato forte, comprometido com a luta coletiva, que seja respeitado pela gestão municipal e reconhecido pela sociedade.

Fonte assessoria

Por George Washington Silva