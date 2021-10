Pré-candidato da oposição, Rogério diz que “é um direito nosso, poder falar o que está acontecendo”

O senador Rogério Carvalho (PT) afirma estar pronto para o debate com qualquer pessoa, principalmente, para falar sobre a saúde de Sergipe, mas ao comentar sobre política, negou na manhã desta sexta-feira (15) ter convidado, em nome do ex-presidente Lula, o governador Belivaldo Chagas para ser candidato ao senado numa chapa encabeçada pelo PT. “Eu perguntei se ele seria candidato, ele disse que não seria candidato, e disse que caso ele quisesse ser candidato poderíamos conversar com Lula, mas eu não fui lá a mando de Lula para tratar deste assunto”, disse Rogério.

Durante a entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, embora, apresentando calma, Rogério lamentou o fato de, segundo ele, Belivaldo teria usado uma conversa privado e isso não seria uma política “séria”. “Belivaldo interpretou isso como sendo uma tentativa de aliança. Uma conversa privada minha com ele e divulgar, eu acho isso desrespeitoso e não acho correto por parte de quem pratica atividade política séria”.

Ainda sobre o que disse o governador, Rogério garantiu que “não vou mais discutir Belivaldo em momento nenhum da minha vida, eu vou discutir a falta de emprego, de renda, de ausência de um projeto de desenvolvimento para o Estado de Sergipe. Belivaldo para mim é algo que está fora do meu vocabulário”, afirmou.

Já como pré-candidato ao governo do estado e oposição, Rogério disse que a Saúde do Estado permanece “em frangalhos” e que na época da sua administração, foi destaque nacional. Eu quero que venham fazer este debate comigo, venham fazer porque nós viramos referência no Brasil”, afirmando ainda que “o governador governa com a assessoria dele, é um direito dele. Agora, é um direito nosso, de poder falar o que está acontecendo”, disse em relação à saúde no estado.

Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o senador ter afirmado que teria pedido à sua irmã, que é funcionária do Ipesaúde, para pedir demissão.

Com informações do Jornal da Fan