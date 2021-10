Delegado Clever Farias recebe título de cidadão sergipano na Alese

O delegado da Polícia Civil, Clever Farias de Oliveira Filho, recebeu o título de Cidadão Sergipano na manhã desta sexta-feira, 15. A propositura foi do deputado estadual capitão Samuel e aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe. A solenidade ocorreu na presidência da Casa, com participação limitada e atendendo às restrições sanitárias do momento.

A honraria reconhece o excelente serviço prestado pelo delegado, que atualmente está à frente da Delegacia de Simão Dias, trabalhando em favor da segurança pública da população do município.

Clever Farias, que recebeu a homenagem no dia do seu aniversário, disse que estava lisonjeado e que o sentimento era de reconhecimento. “É a coroação de um trabalho que vem sendo feito há 16 anos na Segurança Pública de Sergipe. Hoje atuo na função de delegado, mas anteriormente fui agente por quatro anos, com muito orgulho. Estou muito feliz com a homenagem, mas sei que a responsabilidade só aumenta de continuar servindo a nossa população sergipana. Receber este título no dia do meu aniversário é um grande presente, que vai ficar pra sempre guardado no meu coração”, diz ele, acrescentando que cresceu em Sergipe e que o sentimento de pertencimento é evidente.

Sobre a atuação em Simão Dias, o delegado ressalta o trabalho humanizado e próximo à sociedade. “Nós fizemos convênio com a AGES, que é uma faculdade de Paripiranga/BA. Ela nos fornece psicólogos que fazem estágios na delegacia para acolher as vítimas e dar um tratamento diferenciado, bem como às crianças e pessoas vulneráveis. Então, a gente tenta, na medida do possível, sempre melhorar o serviço com parcerias e com o empenho de toda a equipe de policiais”, completa.

O autor da indicação, deputado estadual capitão Samuel, lembra que o delegado Clever Farias tem raízes sergipanas e que cresceu no estado, apesar de ter nascido em Areia, no estado da Paraíba. “Faço parte da Segurança Pública e hoje homenageei mais um colega. O objetivo é reconhecer aqueles que desenvolvem atividades que orgulham os sergipanos. Então, Dr. Clever vem fazendo um grande trabalho em várias cidades do Estado, merece esse título pela sua atuação e pelas raízes sergipanas que ele tem”, diz.

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), Isaque Cangussu, enfatiza que uma honraria como essa orgulha não só o colega Clever, mas sim toda a categoria. “A Adepol, como entidade representativa da classe dos delegados, se orgulha por esse título. Mais um delegado sendo reconhecido como alguém que trabalha pela sociedade sergipana. Clever, além de ser colega, é um amigo querido, uma pessoa que tem o nosso afeto. Ele merece esta homenagem. Por onde passou, ele deixou a sua marca de pessoa trabalhadora, de profissional dedicado e realmente sensível às causas da população”, diz o delegado.

O vice-presidente da Adepol e delegado, Adelmo Pelágio, ressalta a justa homenagem que o delegado Clever Farias recebe no dia de hoje. “É um reconhecimento formal de uma realidade absolutamente substancial que é a Sergipanidade do nosso querido colega, amigo e irmão Clever. Ele que é um delegado de excelência técnica, de imenso valor ético e sobretudo humano, porque é uma pessoa muito simples e afetuosa. Sem dúvida alguma, essas virtudes se refletem na grandiosidade do trabalho que ele presta para as comunidades onde trabalha. Atualmente, em Simão Dias, realiza um grande trabalho, é muito querido pela população, de sorte que está sendo realizada uma solenidade que faz a ele muita justiça”, enfatiza.

O delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório, também ressalta as qualidades técnicas do colega Clever Farias. “Esta é uma homenagem mais que justa. Clever é um delegado extremamente atuante, ele é nascido na Paraíba, natural de Areia, mas filho de um estanciano e que veio morar em Sergipe já aos três anos de idade. Ele tem toda a sua formação pessoal e familiar aqui em Sergipe. É um delegado que tem destacada atuação em vários municípios sergipanos e já passou por grandes desafios na polícia. Então, essa homenagem vem coroar e chancelar uma condição que a gente já sabe que Clever tem. É uma homenagem justa do parlamento sergipano e agora ele será cidadão sergipano de fato e de direito”, diz.

O prefeito da cidade de Simão Dias, Cristiano Viana, também esteve presente à solenidade e ressaltou a felicidade em saber que o delegado da cidade estava recebendo esta homenagem e reconhecimento da Assembleia de Sergipe. “Fiquei muito feliz em saber que ele iria receber esse título de cidadania e estou aqui prestigiando esse evento. Clever está recebendo esta honraria de ser cidadão sergipano devido ao fruto do trabalho que ele tem feito no Estado. E, atualmente na cidade de Simão Dias, onde desenvolve um bom trabalho, tanto ele quanto a equipe que ele formou. É um delegado que é atuante, que sempre está nas ruas da cidade, está sempre visitando não só a cidade, como também os povoados de Simão Dias e dando, assim, uma tranquilidade maior ao nosso povo”, ressalta.

