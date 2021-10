Emenda de João Daniel garante recapeamento asfáltico do Rosa Elze

Várias comunidades do município de São Cristóvão estão sendo beneficiadas com a realização de obras de recapeamento asfáltico. O serviço está sendo executado pela prefeitura do município com recursos de emenda parlamentar de quase de R$ 1,2 milhão destinada pelo deputado federal João Daniel (PT/SE). O objetivo é garantir uma melhor qualidade de vida e melhores condições na mobilidade urbana para os moradores das ruas que foram atendidas.

A obra contempla as ruas Panificador Silva, Barão de Mauá, Grujim (Etapa 1), rua BD, Major Teles de Menezes (trecho inicial), José Calumbi Barreto (complemento), avenida Chesf (lado leste), na região do Grande Rosa Elze e Eduardo Gomes, num investimento de R$ 1.184.891. Na tarde desta quinta-feira, dia 14, o deputado João Daniel, junto com o prefeito Marcos Santana e o vice Paulo Júnior, esteve visitando a obra, para acompanhar de perto a execução do serviço, há muito reivindicado pela população local.

João Daniel destacou a felicidade de ver o povo da cidade-mãe de Sergipe, primeira capital do estado, vivendo tempos de uma gestão planejada e organizada, sob a administração do prefeito Marcos Santana – em seu segundo mandato. “Para nós é uma alegria ver o início de mais essa obra em São Cristóvão. Todos os anos temos contribuído com emendas impositivas para o município”, disse o deputado.

Em discurso na sessão da Câmara nesta quinta-feira, João Daniel destacou também que São Cristóvão resgatou um dos mais importantes eventos culturais do Estado de Sergipe e no Nordeste, que é o Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), planejado e organizado pelo município. “São Cristóvão é hoje uma das gestões mais bem organizadas e planejadas, graças à população, que soube, no momento das eleições, escolher aquele que podia governar”, ressaltou.

Segundo ele, o prefeito Marcos Santana dá exemplo ao organizar e planejar a cidade para os próximos anos e décadas. “Esse é o grande sentido da política: organizar grandes políticas, fazer do mandato ações concretas que melhorem a vida da população. Parabéns ao povo de São Cristóvão e a toda a gestão do nosso grande prefeito Marcos Santana, um dos maiores da história do município, que deixará sua marca”, afirmou João Daniel.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira