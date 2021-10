Empresa de produtos biodegradáveis é inaugurada em Nossa Senhora do Socorro

No dia anual do consumo consciente, a Prefeitura de Socorro celebra a inauguração da empresa Swat, que tem por missão criar e promover produtos ecológicos de qualidade, em harmonia com o meio ambiente. A cerimônia de inauguração da nova fábrica do Distrito Industrial de Socorro contou com a presença do prefeito de Socorro, Padre Inaldo, de secretários do município e de representantes do Governo do Estado.

Para o estabelecimento da empresa no município, a prefeitura, por meio da Secretária de Indústria e Comércio (SEMIC), deu todo o suporte necessário ao empresário equatoriano Cristian Guerrero, proprietário da Swat. “Uma de nossas missões é estimular a chegada de novas empresas ao município. Por isso, estamos felizes por mais uma indústria ter recebido o apoio da Prefeitura de Socorro e por confiar no potencial econômico de nosso município. Desejo à Cristian Guerrero muito sucesso, que a Swat cresça para que, assim, mais socorrenses sejam beneficiados com empregos”, destaca Padre Inaldo.

O secretário da SEMIC, Luiz Carlos, ressalta que fábricas como a Swat proporcionam a geração de empregos e agregam de forma expressiva mais valor ao município, pois Socorro está cada dia mais atrativa para investimentos. A princípio, a empresa irá focar na fabricação de canudos biodegradáveis. A estimativa é de produzir um milhão e meio de canudos por mês. A Swat também pretende ampliar o mix de produtos até o final de 2022, com a oferta de painéis solares e de produtos fabricados com fibra de coco.

O empresário Cristian Guerrero destaca que o lucro da empresa, neste primeiro momento, será investido na compra de mais máquinas. “Um dos objetivos fundamentais da empresa Swat é colaborar com a educação e ajudar a população de Socorro no que for possível”, afirma Guerrero.

Foto assessoria