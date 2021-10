Governador João Dória (SP) esteve em Aracaju e foi recepcionado por Edvaldo Nogueira

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na noite desta sexta-feira, 15, em seu gabinete, o governador de São Paulo, João Dória. A visita de cortesia se deu em virtude da passagem de Dória por Sergipe para participar de um evento com líderes políticos do estado, além de um encontro com empresários locais. Edvaldo, que preside a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), se disse muito satisfeito em recepcionar Dória, que já integrou a organização. O governador de São Paulo agradeceu a “recepção calorosa” do prefeito e afirmou a importância do encontro para tratar das pautas de interesse do país.

“Recebi com muita satisfação o governador João Dória, ele que é governador de um Estado muito importante da nossa federação. Também fiz questão de recepcioná-lo, pois Dória, quando exerceu o mandato de prefeito, integrou a nossa Frente e nos recebeu, de maneira extraordinária, na primeira reunião da FNP em 2017. Além disso, o governador João Dória tem ideias e propostas que têm que ser discutidas com todos os brasileiros. Precisamos encontrar um caminho para avançar e mudar a situação difícil do país. Precisamos buscar, na diversidade das ideias, as convergências para retomar o desenvolvimento do país”, declarou Edvaldo.

O governador João Dória agradeceu a Edvaldo pela receptividade. “Com uma recepção tão carinhosa do prefeito de Aracaju, me sinto em casa. Já nos encontramos em outras oportunidades e fico muito feliz de poder reencontrá-lo hoje para falarmos sobre o Brasil, que precisa gerar empregos, oportunidades, o Brasil que precisa diminuir as desigualdades, com um olhar para o todo. Sou um governador municipalista e estamos alinhados, com o mesmo princípio de que o país também seja municipalista”, afirmou Dória ao elogiar a organização e desenvolvimento da capital.