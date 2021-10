Governo convoca para perícia médica os aprovados no concurso para Delegado

Os nove candidatos habilitados no Concurso de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE) – que foram convocados pelo Governo do Estado mediante publicação no Diário Oficial do Estado 28.768, de 08/10/2021 – têm até o próximo dia 22 de outubro para entrega de documentação junto à Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Os documentos devem ser encaminhados através do e-mail concurso@sead.se.gov.br e informar no campo assunto: posse concurso público 07/2018. No e-mail deve constar a documentação, exames e laudos médicos relacionados no link https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/7º-Convocação-2.pdf para realização de perícia médica e posse.

Ascom/SEAD