Gustinho Ribeiro deve ficar no Solidariedade, em razão do quociente eleitoral ser de 80%

O deputado federal Gustinho Ribeiro (foto), do Solidariedade, já que houve uma redução do quociente eleitoral, agora fixado em 80%, deve permanecer no partido para disputar a reeleição em 2022.

Esse quociente é calculado pela divisão do número de votos válidos pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral.

De acordo com a nova lei, só podem concorrer à distribuição das “sobras” os candidatos que obtiverem votos equivalentes a pelo menos 20% do quociente eleitoral e os partidos que conquistarem um mínimo de 80%.

No Solidariedade, o deputado Gustinho Ribeiro pretende formar chapa com alguns nomes como o ex-deputado federal Valadares Filho, a delegada Danielle Garcia e outros e outros nomes que esteja em condições de atingir o quociente eleitoral e fazer uma boa representação parlamentar

Pelos cálculos do federal Gustinho Ribeiro e mais uns quatro nomes de boa condição eleitoral, não seria eleger de dois a três deputados federais.