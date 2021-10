Imóveis abandonados no centro de Estância – atraso à “cidade jardim”

Os moradores da Rua da Boa Viagem vivem amedrontados em sair às portas, devido esses imóveis estarem abandonados (Foto: Atribuna Cultural)

A Rua da Boa Viagem, como ainda é conhecida por todos na cidade de Estância, não é mais a mesma, aquela, que outrora, foi uma das mais agitadas e frequentadas deste município nos fins de semanas e nos períodos festivos e de feriados. A nata da sociedade estanciana era quem mais movimentada a “Boa Viagem”.

Na época que esses clubes estavam em atividades, quem não frequentava o Campo do Estanciano nos fins de semanas, para assistir aos jogos do seu clube, que sempre estava participando dos campeonatos de futebol do Estado, tinha a oportunidade, isso, quem era sócio ou filho de bancário, de usufruir das atrações que a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) oferecia a esse público. Quanto ao Clube do Cruzeiro, este geralmente funcionava somente à noite, com suas discotecas ou músicas ao vivo, tocadas por conjuntos musicais famosos naquele tempo como Los Guaranys, Unidos em Ritmos, Estação da Luz e outros que estavam em sucesso.

Era na Rua da Boa Viagem que existiam e funcionavam esses clubes, instituições da iniciativa privada que movimentavam esta Rua, e que hoje ela encontra-se esquecida, devido a estes imóveis que se encontram abandonados.

O prédio do inesquecível Clube do Cruzeiro foi transformado com verbas federais, na atual Casa da Cultura Desembargador Manoel Pascoal Nabuco D’Ávila, que hoje, este prédio moderno e com vidraças longas, lamentavelmente não passa de um “elefante branco”, esquecido e largado pelo poder público municipal.

Ao lado do Cruzeiro, está o Campo do Estanciano, também esquecido e os matos já ultrapassando seus muros. O campo encontra-se com ações judiciais impetradas pelo Hospital Regional Amparo de Maria, que alega ser seu esse imóvel tradicional. Enquanto que, o único time profissional em atividade, o Estanciano, vive atrás de espaço na cidade, para realizar seus treinos.

Quanto ao prédio da AABB, ele também foi largado pela Fundação Banco do Brasil, e somente encontra-se servindo para sujeiras e espaço para os vândalos usarem para o que bem lhe agradar.

Essa é a pura realidade e o retrato atual da Rua da Boa Viagem, um local, no qual seus habitantes já viram bons momentos passados nos clubes que se estendem nela, e que hoje só existem suas lembranças.

Por Magno de Jesus