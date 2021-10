Meteorologia prevê céu claro e calor predominam neste final de semana no estado de Sergipe

Chuvas ocorrerão apenas de forma leve e isoladas nas madrugada e início das manhãs, não ultrapassando os 5 mm

No terceiro final de semana do mês de outubro, o tempo permanece com a presença de pouca nebulosidade em todo o Estado de Sergipe, porém, a umidade oceânica continua chegando ao Litoral do Nordeste através de escoamentos de Leste e Sudeste. Há, também, um escoamento de frente fria atuando sobre o estado da Bahia, o qual pode atingir pontualmente os municípios do Território Sul Sergipano, podendo ocasionar chuvas leves e isoladas em áreas das mesorregiões nos Territórios da Grande Aracaju e Centro Sul Sergipano devido à convergência de umidade em baixos níveis.

Esta condição culmina em tempo nublado ou parcialmente nublado durante as madrugadas e início das manhãs, com maior probabilidade de ocorrência de chuvas leves e isoladas nestes períodos. Em contrapartida, as tardes serão ensolaradas e com céu claro, com presença de poucas nuvens e temperaturas elevadas. No litoral teremos temperaturas mínimas em torno de 24,2°C e máximas de 30,0°C, já no interior sergipanos, as mínimas tendem a ser de 20,7°C e as máximas de 30,5°C.

No sábado (16) e no domingo (17), a tendência é a ocorrência de chuvas leves e isoladas, concentradas em uma pequena área e com curta duração, principalmente, durante a madrugada e início da manhã em pontos dos Territórios da Grande Aracaju, Centro Sul, sendo que elas não ultrapassam dos 5 mm.

