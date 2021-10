Momento distinto da economia explica queda nas vendas, diz vice-presidente da Acese

Os números recentes da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo IBGE, mostram que o volume de vendas do varejo em Sergipe tiveram uma redução no mês de agosto. O indicador aponta uma queda de 1,7% em relação ao mês anterior e de 9,9% em relação ao mesmo mês em 2020.

No entanto, para Robson Pereira, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), esse arrefecimento tem explicação. Segundo ele, é importante comparar o cenário econômico em agosto de 2020 e 2021. “São situações distintas”, assegura.

“Em agosto de 2020, estávamos começando a falar em alguma sinalização de abertura. O cidadão estava a meses sem poder consumir, mas recebendo um auxílio emergencial que lhe deva uma condição de respirar, e que em agosto as coisas começaram a reabrir. Ou seja, todo mundo correu para cima”, explica.

“Já em agosto deste ano, estamos em um momento totalmente diferente – onde o auxílio emergencial está com um valor muito menor, reduzindo a capacidade de compra. É preciso ainda levar em consideração a alta inflação”, completa Robson.

Outra justificativa apontada pelo vice-presidente da Acese está na educação financeira que muitos consumidores adquiriram como forma de sobreviver a crise provocada pela pandemia. Segundo essa ótica, muitos tiraram o pé do acelerador com medo de se endividar.

“O cidadão sabe que se ele consumir e por alguma razão ele não conseguir pagar essa conta, ele terá que amargar os juros mais altos. Então ele está com medo de se endividar. Tem tanta gente incluída nisso, escolhendo fazer menos dívidas”, analisa.

Contudo, apesar da queda, Robson Pereira garante que o momento é de otimismo, alavancado pelas vendas do Dia das Crianças e do Natal. “Dependendo do otimismo do mercado, das datas comemorativas de fim de ano, as coisas podem se realinhar”, finaliza.

Por Daniel Almeida Soares

Foto: Marcelle Cristinne