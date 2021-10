”Nós saímos de Sergipe muito felizes de ver o que está sendo realizado aqui”, diz representante do Ministério da Saúde

Na manhã desta sexta, 15, a Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, recebeu representantes do Ministério da Saúde(MS), do Laboratório Central (Lacen) e do setor de Vigilância Epidemiológica da SES para apresentação da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde (CGLAB).

Na ocasião, Breno Soares, diretor do departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde e Carla Freitas, coordenadora de Laboratórios de Saúde Pública, apresentaram à gestora e diretores da SES, a estrutura de funcionamento do CGLAB e enfatizaram a importância do Lacen de Sergipe na vigilância laboratorial, ressaltando que o trabalho do Laboratório Central do estado é primordial para a condução de todas as ações de saúde pública voltadas à população sergipana.

“Desde a quarta estamos em Sergipe conhecendo o trabalho da rede estadual de saúde e conseguimos ver que, muito do que preconizamos no Ministério da Saúde, enquanto Coordenação Nacional de Redes de Laboratórios, já está sendo executado, como por exemplo, a atenção às redes de laboratórios locais, melhorias de infraestruturas no estado. Nós saímos de Sergipe muito felizes de ver o que está sendo realizado aqui”, expressa Carla Freitas com admiração.

Para o superintendente do Laboratório Central, Cliomar Alves, a vinda de representantes do Ministério da Saúde serve para fortalecer as ações de vigilância laboratorial junto ao estado. “Eles conheceram as estrutura, o que conseguimos implementar de ações na pandemia e, a partir disso, podemos gerar outras estratégias de fortalecimento do laboratório para a saúde pública, seja na atenção básica quanto na vigilância em saúde. Esse diálogo direto com o MS é fundamental para que Sergipe internamente fique ainda mais forte, além disso, podemos ter uma projeção que nos coloca como referência para outros estados também”, enfatiza Cliomar.

A secretária Mércia Feitosa expressou a satisfação em receber representantes do MS e aproveitou a ocasião para falar dos futuros investimentos que serão feitos no Lacen e elogiar os profissionais da Rede Estadual de Saúde. “Estamos num momento importante de ressignificação da rede hospitalar e laboratorial também, avançando cada vez mais no tocante à vigilância laboratorial, inclusive, em breve conseguiremos fazer uma reforma no Lacen e isso me emociona só de falar. O êxito obtido eu devo muito à equipe coesa da SES, trabalhamos numa integração constante entre a Atenção Básica de Saúde e a Vigilância Epidemiológica, além da estreita parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). Desse modo, podemos fortalecer gradativamente os municípios que é a nossa meta, a gente sabe a dificuldade vivenciada por eles nessa pandemia, por isso, precisamos estar perto dando todo o suporte e estamos tendo um retorno significativo desse trabalho”, ressalta a gestora da SES.

Fonte e foto SES