“O número de acidentes de trânsito no Paraíso do Sul só cresce”, pontua Joaquim da Janelinha

O vereador por Aracaju Joaquim da Janelinha (PROS), utilizou do pequeno expediente no dia de ontem, 14, para destacar o crescimento do loteamento Paraíso do Sul, localizado no bairro Santa Maria, com base aos benefícios de infraestrutura que a Prefeitura Municipal de Aracaju vem realizando, principalmente na primeira etapa, porém, segundo o parlamentar, como o crescimento da população está muito grande, há necessidade de um estudo da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes- SMTT em prol de instalações de redutores ou quebra-molas nas principais ruas, até mesmo para melhorias no acesso à entrada e saída do conjunto, que para ele, é um pouco confusa.

“É necessário que automóveis com alta velocidade sejam evitados. Recentemente houve um atropelamento com óbito, por isso, precisamos evitar situações como essas. É preciso que a direção da SMTT esteja presente no Paraíso do Sul para que seja atendida mais essa demanda da comunidade. Eles também solicitam uma nova linha de ônibus, já que não existe acesso para o terminal da Zona Sul”, acrescentou Joaquim após ouvir vários moradores da região.

Por Monique Costa