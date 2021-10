ONG Anjos realiza adoção responsável de cães e gatos no RioMar Aracaju

No próximo sábado (16), finalizando o circuito do mês de outubro da iniciativa ‘Adoção de Estimação’, a ONG Anjos vai estar no RioMar Aracaju disponibilizando 16 animaizinhos, sendo 13 cães e 3 gatos, todos vermifugados. Os filhotes estarão à espera de uma família ou um tutor amoroso para levá-los para casa, das 16h às 19h, na entrada do Edifício Garagem.

Os interessados em adotar um bichinho deverá ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e assinar documento de adoção responsável. No momento da adoção dos animais, os tutores ganharão um voucher que dará direito a vacina básica na sede de um dos nossos patrocinadores.

A Anjos é uma organização não governamental, que atua há quase 10 anos na luta pela causa animal. Durante esse período, a ONG já alcançou a marca de mais de 900 adoções responsáveis, mais de 300 reabilitações de casos graves e uma média de mais de 30 castrações por mês, fechando um total de 4.237 castrações.

“Diariamente recebemos cerca de 60 pedidos de ajuda, sendo que todos recebem algum tipo de assistência, desde consulta a preço social, doação de medicamentos até cirurgias ou castrações. Também prestamos assistencialismo veterinário para tutores de baixa renda e moradores de rua que, a partir do Projeto Bem-Estar Animal, podem levar seus pets para consultas sem custo. Através do Bem-Estar Animal já foi prestado assistencialismo veterinário para mais de mil e quinhentas famílias em comunidades de baixa renda, atendendo a cerca de três mil animais ao correr de cada ano”, relata o vice-presidente da ONG, Henrique Praxedes.

Assim como as demais instituições que acolhem animais abandonados ou vítimas de maus-tratos, a Anjos depende de doações voluntárias para continuar o trabalho de assistência à causa animal que realiza há quase uma década. “Hoje nossa maior dificuldade é garantir a alimentação de todos os animais em reabilitação. São mais de 400 kg de ração por mês, o que exige que sempre busquemos doações de voluntários e parcerias com empresas que investem no social”, pontua Praxedes.

Para ajudar, os simpatizantes da causa podem realizar doações de ração para cães e gatos filhotes e adultos, material de higiene e limpeza, medicamentos, toalhas e cobertores.

Serviço

O quê? Campanha Adoção de Estimação, em parceria com ONG Anjos.

Quando? Dia 16 de outubro, das 16h às 19h.

Onde? Entrada do Edifício Garagem do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Documentos para adoção? Documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Como ajudar a Anjos? Doando ração para cães e gatos filhotes e adultos, material de higiene e limpeza, medicamentos, toalhas e cobertores.

Foto_GettyImage

Da assessoria