Paraquedista morre, na praia de Aruana, ao saltar de um avião a 200 metros de altura, neste sábado

Um paraquedista morreu após cair no mar, a praia da Aruana, em Aracaju, por volta das 16h15, desta sexta-feira (15), a informação é do radialista Jailton Santana e do G1-SE. Ele foi socorrido inicialmente por populares e depois por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que realizaram manobras de reanimação, mas ele não resistiu.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) foi acionado para auxiliar na ocorrência. Policiais militares também estiveram no local.