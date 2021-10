PC prende mulher em flagrante por tráfico de drogas em Poço Verde

Policiais civis da Delegacia de Poço Verde prenderam em flagrante Daiane Araújo dos Santos, 28 anos, em decorrência do crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na manhã dessa quinta-feira (14), em Poço Verde.

De acordo com o delegado Weliton Júnior, a prisão ocorreu na casa da investigada, que fica na sede do município, após a mulher ter sido flagrada com 113 unidades de crack embaladas e prontas para venda.

Ainda conforme o delegado, a ação policial ocorreu após investigação motivada por denúncia anônima no Disque-Denúncia (181) da Polícia Civil de Sergipe, tendo os agentes feito diligências que confirmaram a prática delitiva.

“Sabemos que o tráfico de drogas tem sido uma espécie de propulsor para os demais delitos. Jovens dependentes têm cometido roubos e furtos para manter seu vício, por exemplo. Diante disso, contamos com o apoio da sociedade para o combate a esses e quaisquer outros tipos de crimes”, comentou o delegado Weliton Júnior.

Fonte e foto SSP