Pesquisa sobre o licuri, desenvolvida pela Unit/SE em parceria com o ITP, é aprovada em edital da Capes/Fapitec

O grupo de pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos (PEP), da Universidade Tiradentes – Unit/SE, aprovou no Edital nº 4/2021 – Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-árida Brasileira, o projeto intitulado “Processamento integral da biomassa do licuri para fortalecimento da Economia circular no semi-árido”, no eixo estratégico Agroindústria no Semiárido.

“O projeto foi dividido em cinco subprojetos de pesquisa que valorizam a economia, ao mesmo modo que prezam pelo rigor científico, tendo alto valor estratégico à ciência e à produção de derivados do licuri, com vistas a valorizar o processamento integral com a melhoria das condições de vida das pessoas da região do semiárido”, explica Profa. Dra. Cleide Mara Faria Soares, Profa. da Pós Graduação da Universidade Tiradentes e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP.

A proposta tem como objetivo geral obter um novo conceito de produto da biorrefinaria, oriundo do processamento integral do licuri para se ter diferentes bioprodutos, com vistas ao potencial de replicabilidade em cooperativas ou comunidades vinculadas ao plantio de licuri, fruto que pode ser encontrado nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Os cinco subprojetos são:

1.Extração de bioativos da biomassa licuri utilizando processos assistidos por microondas, ultrassom e enzimas – Coordenado pelo Prof. Dr. Ranyere Lucena de Souza;

2.Valorização da fibra de licuri por processos de extração e purificação de bioativos integrado ao tratamento de biomassa para obtenção de ração animal e fibra tratada – Coordenado pelo Prof. Dr. Álvaro Silva Lima

3.Pré-tratamento de resíduos lignocelulósicos de Licuri para produção biotecnológica de “enzimas verdes” acoplada à produção sequencial de biometano e biofertilizantes – Coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Fernando Romanholo

4.Desenvolvimento de processo integrado envolvendo coprodutos de licuri para síntese de emulsificante, ésteres líquidos de cera e biolubrificantes – Coordenado pela Profa. Dra. Cleide Mara Faria Soares

5.Desenvolvimento de modelos híbridos e sistemas inteligentes para otimização dos processos integrados de extração e esterificação a partir do aproveitamento dos resíduos de Licuri – Coordenado pela Profa. Dra. Manuela Souza Leite

A parceria estabelecida entre a Universidade Tiradentes (UNIT/Se), e o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), busca contribuir para o equilíbrio regional da P, D & I, uma vez que procura estabelecer uma rede de colaboração entre as Instituições com a Cooperativa do Piemonte da Diamantina – COOPES e outras possíveis cooperativas no semiárido.

De acordo com a Profa. Cleide Soares, a interação entre pesquisadores, docentes e discentes, em consonância com a COOPES para a realização do projeto em tema de interesse comum, além de aspectos ambientais, viabiliza o desenvolvimento de tecnologias limpas para o processamento integral da biomassa do licuri.

“A equipe multidisciplinar e a parceria Cooperativa do Piemonte da Diamantina – COOPES, permitirá a valorização e conversão dos produtos oriundos do processamento integral do licuri. Os resultados poderão ser reconhecidos, nacionalmente e internacionalmente, a partir dos artigos científicos produzidos e principalmente com os bioprodutos e/ou processos estabelecidos para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) que será através da inovação e do uso de tecnologias limpas e renováveis”, ressalta.

A proposta visa atender os conceitos principais de uma economia circular (CE), uma vez que pretende reduzir a produção de resíduos, recuperar fontes em final de vida de seus produtos e trazê-los de volta à economia / mercado, minimizando a pressão ambiental, com interesse crescente no isolamento e na valorização do processamento integral do licuri.

“A transição, se bem-sucedida, partirá de uma economia linear para uma circular, a qual requer novas políticas e estrutura financeira, conscientização do público em geral e o apoio dos formuladores de políticas e das partes interessadas do ponto de vista financeiro. Assim o apoio da FAPITEC e da CAPES é uma grande oportunidade para se realizar este novo passo na pesquisa com intuito de obter o processamento integral da biomassa do licuri para fortalecimento da economia circular no semi-árido, a fim de atender os conceitos principais da economia circular (CE)”, finaliza.

