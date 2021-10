Polícia apreende mais de 142 quilos de maconha no Alto Sertão sergipano

Policiais militares do 4º Batalhão (4º BPM) apreenderam na tarde desta quinta-feira (14) mais de 142kg de maconha em uma propriedade localizada no Assentamento Cajueiro, entre os municípios de Porto da Folha e Poço Redondo, no Alto Sertão sergipano. Durante a ação, os militares prenderam três pessoas e apreenderam duas armas de fogo.

Segundo relato policial, as equipes do 4º BPM localizaram a atividade ilegal por meio de uma denuncia anônima, que alertou os policiais sobre um cultivo de maconha efetuado na região. No local denunciado, os PMs encontraram a droga já colhida e embalada, sendo que parte do material, cerca de 8kg, se tratava de sementes que seriam destinadas para um próximo plantio.

De acordo com comando do batalhão, também foram apreendidas uma prensa artesanal e materiais para utilizados para embalar a droga. O flagrante foi registrado na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

Com informações e PMSE.