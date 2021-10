Polícia Civil prende mulher investigada por roubo em Aracaju

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela Justiça contra uma mulher de 27 anos. As decisões judiciais são de prisão preventiva e de prisão definitiva. A ação policial ocorreu no final da manhã dessa quinta-feira (14), em Aracaju.

Após algumas tentativas de tentar fazer a intimação de um parente de uma vítima de homicídio e não conseguir, a equipe desconfiou de que algo estava errado, motivo pelo qual, mesmo sem ter a correta qualificação da mulher, procederam as buscas por ela até que, nessa quinta-feira, a encontraram.

Após conversarem com a investigada e obterem a identificação civil, foi constatado que o real motivo do seu não comparecimento era porque existiam dois mandados de prisão em aberto, ambos pela prática de crime contra o patrimônio. A prisão preventiva em Aracaju e a condenação na Comarca de Malhador.

Fonte e foto SSP