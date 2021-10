“Precisamos de um plano diretor que seja realmente sustentável”, afirma Ricardo Vasconcelos

Na manhã desta quinta-feira, 14 de outubro, o vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade) reuniu-se com membros da Comissão de Direito Animal da OAB Sergipe e com profissionais da biologia para dialogar sobre questões do meio-ambiente, especificamente da fauna e da flora de Aracaju.

Na ocasião também foi levantada a atual discussão sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Aracaju e seus futuros impactos na vida das pessoas. Para Ricardo o plano deve ser pensando como uma ação sustentável, garantindo ações efetivas que possibilitem resolver os problemas diagnosticados.

“Precisamos de um Plano Diretor que seja realmente sustentável. Precisamos pensar a cidade para os próximos anos. Planejar exige tempo e pesquisa para a elaboração de políticas públicas e ações em longo prazo.” afirmou.

Sobre o atual processo de discussão do PDDU o vereador completou: “a Câmara Municipal precisa fazer um bom número de audiências e de consultas públicas para democratizar essa discussão. Precisamos ouvir todos os seguimentos da sociedade que vem ao longo dos anos estudando essa temática. O plano diretor deve ser o mais democrático possível. Afinal, quem sabe onde o calo aperta são as pessoas que passam pelos problemas diariamente.”.

O vereador ainda destacou a aprovação da sua indicação para a construção clinica veterinária pública e o chamamento de uma audiência pública com o tema “formas de preservação da fauna silvestre no município de Aracaju”, a ser realizada ainda neste semestre.

Fonte e foto assessoria