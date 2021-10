Profissionais de saúde anunciam paralisação em São Cristóvão e vereador denuncia

Insatisfeitos com reivindicações não atendidas – entre elas o reajuste salarial -, profissionais da saúde de São Cristóvão aprovaram duas paralisações por semana na cidade histórica. Serão manifestações com atos públicos durante 24 horas, a partir do mês de novembro. A paralisação será coordenada pelo sindicato da categoria (Sintasa) e terá total apoio dos vereadores da oposição, entre eles Neto Batalha (PP).

O parlamentar esteve reunido com representantes sindicais e colocou o mandato à disposição para apoiar a luta da classe. “Direitos trabalhistas não se retira! É uma conquista da categoria e deve ser cumprida pela atual gestão”, declarou Neto Batalha.

De acordo com o Sintasa, as paralisações acontecerão todas as terças e quintas-feiras de novembro, sendo a primeira dia 4, das 7h às 10h, na frente da Unidade Básica de Saúde, Maria José Soares Figueiroa.

Em reunião, o vereador foi informado que não houve avanço nas negociações durante audiência com a gestora da pasta da saúde de São Cristóvão.

Neste momento a luta envolve reajuste salarial; auxílio-alimentação para todos os trabalhadores da classe, haja vista existir uma lei municipal que garante este direito; insalubridade de 40% para todos e não apenas 10% ou 20%; 14º salários dos ACS e ACE; PCCV; implantação das tardes de estudo; entre outros direitos não cumpridos que penalizam auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, auxiliares de serviço bucal e demais trabalhadores do nível médio de São Cristóvão.

Segundo Neto Batalha, é lamentável a gestão atual descumprir o que está previsto em lei. “Por isso darei total apoio a esta luta, e se for preciso paralisar as atividades por mais tempo vamos parar, tudo para sensibilizar o prefeito Marcos Santana a corrigir mais este erro na administração do nosso município”, lamentou.

Fonte e foto assessoria