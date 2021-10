Roubos a ônibus caem mais de 96% em cinco anos na Grande Aracaju

Os roubos aos ônibus do transporte coletivo que circulam por Aracaju e Região Metropolitana caíram 96,1% nos últimos cinco anos – entre os meses de janeiro a agosto de 2021 e o mesmo período de 2016. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). A diminuição é fruto do trabalho integrado entre as polícias Militar e Civil e o Setransp.

De acordo com o levantamento, enquanto que nos primeiros oito meses de 2016 ocorreram 1.206 investidas criminosas contra o transporte coletivo metropolitano, no mesmo período deste ano, foram registrados 56 casos. Os ônibus circulam por quatro cidades – Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros – abrangendo uma população total de mais de 960 mil pessoas.

Ainda conforme os dados do Setransp, no comparativo entre o período que compreendeu os meses de janeiro e agosto de 2020 e de 2021 a diminuição foi de 50%. No ano passado aconteceram 94 roubos ao transporte coletivo. O secretário João Eloy de Menezes atribuiu a queda no número de roubos ao comprometimento do Setransp com a implementação de melhorias nos equipamentos de segurança dos veículos.

“Pedimos ao Setransp que observasse as nossas recomendações de melhoria nas imagens das câmeras de segurança dos veículos, por exemplo, o que foi prontamente atendido. No âmbito das forças de segurança pública, ampliamos o policiamento, aumentamos as abordagens aos veículos e reforçamos as investigações. O resultado não poderia ser diferente. Estamos tendo consecutivas reduções na criminalidade”, pontuou.

Fonte e foto SSP