Samu lança edital do processo seletivo para Curso de atendimento pré-hospitalar

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), através do seu Núcleo de Educação Permanente, lançou nesta sexta-feira, 15, o Edital do Processo Seletivo 2021 do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para acadêmicos, com a oferta de 28 vagas para alunos dos cursos de medicina e enfermagem do Estado de Sergipe, sendo 14 para cada categoria. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, 18, e acontecerão em duas etapas: online e presencial.

A primeira etapa das inscrições é on-line e será realizada de 18 a 29 de outubro. Para se inscrever, o candidato deve acessar o link que consta no edital hospedado na página www.saude.se.gov.br e preencher o formulário de inscrição. A segunda fase do processo ocorrerá presencialmente no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, situado à Av. Augusto Franco nº 3150, Bairro Ponto Novo, nos dias 03 e 04 de novembro. O candidato pode optar por uma das datas disponíveis ao preencher o formulário. Essa segunda etapa será destinada à entrega da documentação solicitada no edital e de dois quilos de alimentos não perecíveis. Serão aceitos alimentos como: leite em pó (mínimo de 400g), óleo, feijão, arroz, macarrão, açúcar e café. A escolha será a critério do candidato.

Vencidas as duas etapas da inscrição, o candidato se credencia a disputar uma das 28 vagas. A seleção dos candidatos será realizada em etapa única através de prova teórica composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, que será realizada em 04 de dezembro, às 9 horas, na Faculdade Estácio de Sergipe.

O curso de APH foi implantado em 2003 e tem como objetivo oferecer aos acadêmicos matriculados nos cursos de Enfermagem e Medicina do Estado de Sergipe a oportunidade do contato e vivência com o atendimento pré-hospitalar móvel. Com duração de sete meses e carga horária de até 620 horas, será ministrado a partir de aulas teóricas e práticas, bem como plantões junto às equipes de intervenção e regulação.

Clique aqui e faça a inscrição

Edital