Seduc nomeia novos membros do Fórum Estadual de Educação

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou na manhã desta sexta-feira, 15, a cerimônia de nomeação dos representantes que irão compor o Fórum Estadual de Educação de Sergipe. A solenidade ocorreu de forma remota por meio do canal do YouTube Educação Sergipe.

O Fórum Estadual de Educação de Sergipe foi criado como resultado da iniciativa e do compromisso dos órgãos governamentais, entidades e movimentos sociais comprometidos com a defesa da educação pública, gratuita, democrática e com qualidade social para o Estado.

Instituído no âmbito no sistema educacional no dia 3 de agosto de 2011 por meio do Decreto n° 27.980, o Fórum Estadual de Educação é um órgão consultivo, orientador, fiscalizador e deliberativo de propostas de políticas públicas estaduais para a educação.

O Fórum Estadual de Educação tem caráter permanente e se constitui num espaço suprapartidário de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, visando a auxiliar a tomada de decisões pelos poderes competentes. O superintendente executivo da Seduc, José Ricardo de Santana, celebrou o resgate desse importante espaço de deliberação vinculada diretamente ao futuro da educação em Sergipe.

“É muito grata a ideia de resgatar o Fórum, e o objetivo é que, de fato, nós ressaltemos o valor da importância que tem a educação, não apenas como um mote geral, mas daquilo que podemos mostrar para a sociedade em termos dos avanços que devemos fazer na alfabetização de crianças na idade certa, na colocação de uma boa formação dos nossos jovens. A perspectiva, inclusive, é de colocação desses jovens com espírito crítico e com posicionamento futuro, o que é mais esperado pelas famílias para terem uma oportunidade melhor,” ressaltou.

De acordo com a coordenadora interina do Fórum Estadual de Educação de Sergipe, Jociela Moraes, a cerimônia de nomeação dos novos integrantes foi um marco para todos os representantes nomeados pelo Decreto Governamental nº 40.999/2021. Este momento simbólico foi balizado pelo comprometimento de todos os membros em defesa das políticas educacionais sergipanas. Neste período como coordenadora interina do Fórum Estadual, pretendo desenvolver um diálogo próximo com todos os representantes e manter uma escuta ativa em defesa da educação, fomentando, com o grupo, discursos assertivos para melhoria contínua das políticas educacionais, com acompanhamento e monitoramento constante das metas do Plano Estadual para a educação sergipana”, concluiu.

Para o coordenador do Fórum Nacional de Educação, professor Manoel Humberto Gonzaga Lima, há um compromisso de todos os integrantes do Fórum Nacional de Educação em apoiar diretamente os Fóruns Estaduais, que suscitam a realização das conferências municipais e estaduais de educação que irão ocorrer a partir de março de 2022.

“Nós temos hoje o compromisso de todos os integrantes do Fórum Nacional de Educação de prestarmos um apoio direto aos Fóruns Estaduais de Educação, que irão realizar suas conferências estaduais no período de março a maio de 2022. Estou muito orgulhoso de ver esse fórum com tantos valores da educação sergipana, que conheço de perto. Espero que nós possamos ser um exemplo de trabalho, e não tenho dúvida disso, pelo nível de educadores que tenho visto nessa composição. Essa governança que se instala a partir deste momento deixa-me com a certeza de que teremos resultados significativos no estado de Sergipe”.

Além disso, Jociela Moraes reconhece a importante parceria com o Fórum Nacional de Educação, por meio do coordenador prof. Manoel Humberto, que tem se mostrado sempre solícito às demandas e necessidades advindas a este Fórum. “Esta unidade de forças só fortalece o papel intrínseco ao Fórum, que é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o Estado brasileiro”, completou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC