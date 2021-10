Senadora Maria do Carmo é a mais nova Cidadã Ribeiropolense

O presidente estadual do Democratas em Sergipe, José Carlos Machado prestigiou, no final da tarde desta quinta-feira, 14, a entrega do Título de Cidadã Ribeiropolense a senadora Maria do Carmo Alves.

De autoria do vereador Max de Zé de Toinho (DEM), a honraria ocorreu no Plenário Prefeito José Tavares da Mota, na Câmara de Ribeirópolis. “Para mim é uma alegria muito grande prestigiar a honraria. Uma mulher diferenciada, muito à frente do seu tempo, “dona Maria”, é reconhecida pela força e, sobretudo, pelo seu trabalho em favor dos menos favorecidos. É a primeira representante de Sergipe no Senado da República e primeira mulher brasileira a exercer três mandatos consecutivos como senadora”, disse Machado.

“Como primeira-dama e secretária de Ação Social, ela esteve à frente de projetos memoráveis. Nas gestões do então governador João Alves Filho (in memorian), teve participação marcante, ao comandar o Programa Pró-Mulher-Pró Família reconhecido internacionalmente pela ONU. Que a senhora continue sendo essa pessoa de respeito e de coração enorme que é”, completou.

Além do autor da homenagem, estiveram presentes: o deputado estadual Georgeo Passos, prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, vice-prefeita Maria de Nelson, prefeita de Nossa Senhora Aparecida Jeane da Farmácia, prefeito de São Miguel do Aleixo, Gilton Meneses, o ex-deputado André Moura, ex-deputado e ex-prefeito, Antonio Passos, ex-prefeita Regina Passos, secretários municipais, presidente do DEM Mulher de Sergipe, Josilda Monteiro e convidados.

Assessoria DEM/SE