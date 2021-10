Sergas participa de ação social para o dia das crianças no Povoado Caraíbas

As crianças do Povoado Caraíbas, no município de Canhoba, tiveram um dia das crianças diferente, onde a surpresa, a alegria e a felicidade foram a tônica. No dia 12 de outubro, as crianças receberam a visita dos benfeitores José Barbosa e Maria das Graças Moura Barbosa, filantropos abnegados que há anos realizam ações em vários povoados e municípios sergipanos. Junto ao casal, a Sergas participou da ação por meio de uma doação de brinquedos.

Através da Sergas, foram adquiridos mais de cem brinquedos, que contemplaram crianças com idade até 10 anos. Para o diretor-presidente da entidade, Valmor Barbosa, a importância de participar de ações sociais como essa está em poder proporcionar momentos de alegria a crianças no dia especialmente reservado a elas.

“Poder participar levando esses brinquedos, que, na realidade, representam alegria e esperança, também é função de entidades que tem no seu DNA o viés público, como é caso da Sergas. Além dessa ação, a companhia tem participado ativamente de outras ações sociais no estado de Sergipe, apoiando causas diversas”, afirma Valmor Barbosa, salientando a participação da Sergas em ações junto à Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer e ao Lar de Idosos SAME. Além dessas, a Sergas vem realizando campanhas para doação de sangue (junto ao Hemose), doação de alimentos para entidades filantrópicas que cuidam de pessoas em vulnerabilidade alimentar e doação de material de higiene e alimentos para entidades que cuidam de animais abandonados.

Os idealizadores da comemoração do dia das crianças, que realizam ações similares periodicamente em todo o estado, destacam o acolhimento da Sergas em relação à iniciativa. “A Sergas foi muito receptiva no entendimento da proposta da ação, na pessoa do seu presidente, Valmor Barbosa, o qual agradecemos profundamente. A parceria foi de suma importância para a realização da entrega de presentes a cerca de 140 crianças carentes de maiores oportunidades, levando alegria e esperança não só para as crianças, mas também aos seus pais. Em muitos casos, são pessoas que não tem condições de ofertar um presente nesse importante dia. Iniciativas como essa estimulam novas ações por parte de outras pessoas”, pontua José Barbosa.

Fonte assessoria

Por José Castilho