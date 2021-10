Dia “D” de Multivacinação irá acontecer neste sábado, dia 16

Um dia de mobilização para incentivar a imunização de crianças e adolescentes, com idade entre zero a menos de 15 anos, que estão com o esquema vacinal incompleto. Este é o Dia “D” de Multivacinação, que acontece neste sábado, 16, em todo território sergipano, a partir das oito horas da manhã. A campanha envolve mais de uma dezena de imunizantes para crianças e adolescentes que constam no Calendário Nacional de Vacinação e são disponibilizadas rotineiramente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, fará a abertura do Dia “D” na Unidade de Saúde da Família Santa Luzia, anexo ao hospital, no município de Barra dos Coqueiros. “Nossa expectativa é a de que a população responda a este chamamento público, que visa atualizar a caderneta de vacinação das nossas crianças e adolescentes, garantindo-lhes o direito de viverem com saúde e protegidos contra as doenças imunopreviníveis”, declarou a secretária.

De acordo com a gerente do Programa Estadual de Imunização, Sândala Teles, os pais e responsáveis devem levar seus filhos a uma UBS para que o esquema vacinal da criança ou adolescente seja avaliado por um profissional e saúde, que aplicará as vacinas que estiverem em atraso. Ela salientou a importância da campanha de multivacinação, tendo em vista que as coberturas vacinais de rotina têm apresentado queda nos últimos anos.

“Precisamos recuperar a imunização das crianças e adolescentes e para isso contamos com total engajamento dos municípios, com suas estratégias para identificar e vacinar esse público”, enfatizou Sândala Teles, acrescentando que a campanha envolve vacinas como a BGC, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, pólio, meningite, HPV e tétano.

