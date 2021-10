Setur faz ação promocional do Destino Sergipe com Road Show

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), realiza entre 18 e 21 de outubro a primeira edição do Road Show Vem pra Sergipe, em cidades da Bahia e Pernambuco, como Salvador, Feira de Santana e Petrolina. Com o intuito de fomentar a retomada do turismo e promover os atrativos de Sergipe em cidades do Nordeste, a ação inclui a capacitação de agentes e operadores de viagem.

O evento conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Sergipe (Sebrae-SE) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SE). O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, comentou a divulgação e promoção do destino Sergipe.

“O Road Show é uma importante ação de posicionamento dos produtos turísticos de Sergipe. Na medida em que a vacinação aumenta, nosso Estado se torna cada vez mais seguro. Isto torna necessárias promoções como essa, pois a retomada avança e o desejo de viajar aumenta”, afirmou.

Ainda segundo Sales Neto, a escolha das cidades para realização da ação promocional foi pensada de forma estratégica. “As escolhas foram feitas pela relação de proximidade, uma vez que os turistas estão buscando destinos mais próximos, para viajar de carro, de forma rápida e segura. Sergipe se enquadra nessas características, além de ser um destino encantador”, finalizou.

SETUR