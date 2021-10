Shopping lança ponto de recarga para carros elétricos e híbridos

Serviço gratuito possibilita o abastecimento dos veículos elétricos enquanto os proprietários fazem compras ou se divertem

Os Clientes do RioMar Aracaju podem contar com mais uma comodidade oferecida pelo shopping. Agora os condutores de carros elétricos e híbridos plug-in têm à disposição um ponto de recarga para seus veículos. A novidade fica localizada na Estação de Recarga RioMar, no térreo do Edifício Garagem. Por lá, o RioMar ainda disponibiliza equipamento para calibragem de pneus e o serviço de ecolavagem Dry Up.

A iniciativa sustentável coloca à disposição dos consumidores do RioMar dois carregadores Porsche. Referência mundial no segmento de eletromobilidade, a marca é compatível com qualquer modelo de carro elétrico ou híbrido conectável. O equipamento oferece conveniências como praticidade no manuseio, além de dispositivos de segurança certificados de acordo com os padrões internacionais de proteção elétrica e mecânica.

Os dispositivos de recarga elétrica veicular e calibrador de pneu podem ser utilizados pelos visitantes do centro de compras sem qualquer custo extra.

Foto_GettyImage

Da assessoria