Uma CPI natimorta

Por Adiberto de Souza *

Concebida quase no início da pandemia, a CPI da Covid-19 morreu no nascimento. Horas após o deputado estadual e autor da proposta Georgeo Passos (Cidadania) anunciar festivamente ter obtido a oitava assinatura para instalar a CPI, o deputado Zezinho Guimarães (MDB) prometeu retirar seu jamegão do requerimento. Caso seja mantida, a decisão do emedebista impede a instalação da CPI, tão sonhada pela minúscula oposição. Aliás, esta não será a primeira vez na Assembleia que uma Comissão Parlamentar de Inquérito morre no nascedouro. No final de 2019, o deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) obteve as assinaturas necessárias para instalar a CPI da Pedofilia. Antes que os trabalhos fossem iniciados, apareceu a pandemia, o Legislativo suspendeu os trabalhos das comissões temáticas e a investigação proposta pelo cidadanista simplesmente foi para o vinagre. A não ser que ocorram fatos novos, esse também deverá ser o destino da CPI da Covid-19. Misericórdia!

Manjar dos deuses

Ostras, picanha especial, camarão ao molho de trufas, risoto com camarão rosa e rapadura, profiteroles ou petit gateau. Estes são alguns dos pratos consumidos pelos congressistas e pagos pelo contribuinte. Segundo o site Metrópoles, de 2019 até agora, deputados federais e senadores gastaram nessa comilança algo em torno de R$ 1,4 milhão. Neste quesito, nossos representantes são comedidos. Na extensa relação dos glutões só aparecem os deputados Fábio Mitidieri (PSD) e Fábio Henrique (PDT), assim mesmo com despesas, respectivamente, de R$ 53,45 e R$ 50,50 durante o mandato. Meno male!

Luto

Vítima de infarto, morreu ontem, o garçom Vadinho, que durante décadas trabalhou no Bar e Restaurante João do Alho, na zona sul de Aracaju. Segundo a família, ele se sentiu mal por volta das 11h, enquanto tomava banho para ir trabalhar. Com 51 anos de idade, José Sulivaldo dos Santos, “Vadinho” pra todo mundo, deixa a esposa e três filhos. Descanse em paz, amigo!

Filha ilustre

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) é a mais nova filha de Ribeirópolis. Proposto pelo vereador Max de Zé de Toinho (DEM), o título de cidadania foi concedido em reconhecimento aos serviços prestados aos ribeiropolenses pela senadora. Em seu discurso no plenário da Câmara Municipal, Maria do Carmo agradeceu “aos vereadores e ao povo de Ribeirópolis por me acolher como filha”. Não há de quê!

Camas separadas

Decididamente, acabou o casamento político do governador Belivaldo Chagas (PSD) com o PT do senador Rogério Carvalho. Ao ser entrevistado pela rádio Jornal/FM, o pessedista não escondeu que é um pote até aqui de mágoa: “Antes eu prestava, agora o senador diz que não fiz nada”, choramingou Chagas. Ele também revelou que o próprio Rogério o convidou para disputar o Senado em sua chapa. Diante do que disse Belivaldo, é bom os petistas ainda aboletados no governo começarem a arrumar as gavetas. Home vôte!

Separação litigiosa

Insatisfeito com as críticas que lhe fez Belivaldo Chagas (PSD), o senador Rogério Carvalho (PT) ameaçou ir para o pau: “Sobre as acusações graves proferidas, a resposta virá da Justiça”, prometeu. Cruzes! Segundo o petista, “a deslealdade não é um fenômeno aleatório, vem de pessoas com memória e respeito curtos. Mostramos que a política não é ringue. É um instrumento para transformar a vida das pessoas”, frisou. Por fim, Carvalho prometeu não perder tempo com intrigas. Crendeuspai!

Sem compromisso

O radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho (sem partido) jura que, apesar dos insistentes convites, ainda está indefinido sobre a sua nova legenda. Promete só anunciar o futuro endereço partidário em 2022. O parlamentar também está em cima do muro quanto a estes ou aqueles pré-candidatos ao Governo e ao Senado. Oposição ao governador Belivaldo Chagas (PSD), Gilmar foi um dos primeiros a assinar o requerimento propondo a instalação da CPI da Covid na Assembleia. Ah, bom!

Festa de arromba

Como já era esperado, foi por demais concorrida a inauguração do Centro de Educação Profissional do Senac em Nossa Senhora da Glória. Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi o anfitrião do evento. Maior unidade pedagógica do sertão, o Centro Educacional do Senac custou R$ 13,5 milhões e visa impactar uma população superior a 200 mil habitantes, com a oferta de cursos de formação e aperfeiçoamento profissional. Supimpa!

Na terrinha

E quem estará na terrinha nesta sexta-feira é João Dória, governador de São Paulo. Vem pedir que os tucanos sergipanos votem nele nas prévias do PSDB que escolherão o pré-candidato da legenda a presidente da República. Além de conceder entrevista e pedir votos aos emplumados, Doria se reunirá com empresários locais. Sergipe é o 15° estado visitado pelo governador paulista nessa campanha das prévias. Marminino!

Sergipe na rabeira

A presidente do Podemos, Danielle Garcia, lamentou a péssima colocação de Sergipe (23º) no ranking sobre a competitividade e sustentabilidade dos estados brasileiros. O resultado corresponde à média das notas envolvendo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Entre as áreas pesquisadas estão saúde, educação, erradicação da pobreza, indústria, inovação, infraestrutura e diversas outras. Danielle lamentou o fato de Sergipe figurar nas piores colocações no cenário nacional: “Basta de tanto descaso”, protestou Garcia. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 25 de agosto de 1949.

* É editor do Portal Destaquenotícias