Samuel participa de reunião dos rodoviários  e consegue acordo

Na tarde e noite desta sexta-feira, dia 15, o deputado estadual Capitão Samuel, preocupado com a greve dos rodoviários do Grupo Progresso, esteve pessoalmente na citada empresa de ônibus, para conversar com a categoria dos rodoviários e os dirigentes do Grupo Progresso, que abrange as empresas Progresso, Paraíso e a Tropical, com o objetivo de intermediar um acordo entre as partes.

Após muitas horas de negociação, foi conseguido um acordo, com o objetivo de salvar cerca de 1.000 empregos do Grupo Progresso, onde foi mostrado que a empresa precisa cumprir com o direito dos trabalhadores, porém se os rodoviários ficassem parados até a próxima terça-feira ou quarta-feira, a empresa fecharia e cerca de 1.000 pais e mães de família estariam desempregados. Então os rodoviários, juntamente com uma comissão que foi formada, entenderam a situação e realizaram um acordo, e já no início da madrugada deliberaram voltar ao trabalho, salvando assim os empregos que poderiam ser perdidos, retornando com o serviço para a população.

O parlamentar destacou ainda que a Prefeitura de Aracaju em nenhum momento se preocupou com os empregos destes rodoviários, até porque ela é a responsável pelo transporte público e nada fez. “Precisa que a Prefeitura de Aracaju, que também gestora do sistema integrado, precisa agir para que todo sistema de transporte público da Grande Aracaju não quebre e que milhares de rodoviários não fiquem desempregados, porque a situação dos patrões e dos rodoviários, nos dias atuais, é uma situação de penúria, precisando serem todas atitudes urgentes, principalmente para se manter os empregos. O que a prefeitura faz é cobrar taxas, multas, ISS, até na justiça ela entra para receber, sem saber que os custos operacionais subiram demais durante a pandemia e isso está repercutindo na vida dos trabalhadores”, disse o Capitão Samuel.

O trabalho desenvolvido pelo Capitão Samuel foi reconhecido pelos rodoviários, onde no Instagram, um deles, fez questão de agradecer: “Nós rodoviários queremos parabenizar o deputado estadual Capitão Samuel, pelo apoio total à categoria dos rodoviários. O único deputado de Sergipe que estendeu as mãos para os rodoviários. Não queremos baderna, queremos nossos direitos”.

Por fim o parlamentar agradeceu a confiança depositada pelos rodoviários à sua pessoa, bem como, ao amigo Adriano Taxista, que também esteve na luta.

Matéria do blog Espaço Militar