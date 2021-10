Carminha Paiva de Socorro: “Se o grupo quiser, estarei à disposição para disputar a eleição”

A secretária Municipal da Assistência Social de Nossa Senhora do Socorro (Smas), Carminha Paiva da Silva, foi a entrevistada da edição desta sexta-feira, 15, do programa Inove Notícias da Rádio Cultura AM 670, com Kléber Alves. Carminha fez um balanço das ações desenvolvidas pela pasta e falou da importância do trabalho da secretária em acolher os mais necessitados.

Carminha ressaltou que, por causa da pandemia da covid-19, o trabalho da Assistência Social foi intensificado, tendo em vista que muitas pessoas perderam empregos. “Essa época foi um grande desafio para a assistência. Muitas pessoas perderam os empregos, muitas famílias precisaram de um apoio e tivemos que dar assistência e foi um desafio muito grande”, afirmou.

E o desafio foi, mesmo, grande. Para se ter ideia, a secretaria chegou a entregar 500 cestas básicas por dia. “Outra dificuldade é que Socorro é uma cidade muito difícil de se trabalhar por causa da sua extensa faixa territorial, mas fazemos um trabalho incansável para servir a quem realmente precisa”, completou.

E o trabalho da Smas não se resume ao apoio alimentar. Outra função importante exercida pela pasta passa pelo apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. “Nesse período de pandemia, no qual as pessoas tiveram que ficar em casa, tivemos muitos casos de violência contra a mulher e tivemos que agir nessa proteção”, relatou.

Ainda durante a entrevista ao Inove Notícias, Carminha revelou que as mil casas construídas pela gestão do prefeito Padre Inaldo (PP) serão entregues ainda este ano. “O prefeito nos deu a palavra de que até dezembro serão entregues, inclusive, já estamos em fase de vistoria”, disse. Segundo Carminha, a Prefeitura de Socorro reservou casas para todas as famílias socorrenses que tiveram crianças que nasceram com microcefalia. “Essas crianças foram, automaticamente, inseridas e vão receber uma casa”, frisou.

Eleição

Questionada pelo radialista Kléber Alves sobre uma possível candidatura a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nas eleições do ano que vem, Carminha não tergiversou e afirmou que pensa no assunto. “Temos um grupo muito bom e forte em Socorro e se o grupo quiser, estarei à disposição para a disputar a eleição”, revelou.

Foto: divulgação

Por Kleber Alves

Fonte Inove Noticias