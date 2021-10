Defesa Civil Estadual apresenta Plano de Contingência

Evento reuniu agentes da Defesa Civil estadual e municipal, técnicos da Chesf e gestores do município

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) se reuniu com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município de Canindé de São Francisco, no Território do Alto Sertão Sergipano, para apresentar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – Plancon, evento realizado na sede da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), no referido município.

O Plancon é um prévio planejamento visando minimizar as consequências provocadas por um evento adverso (sinistro), neste caso específico, um possível rompimento/colapso da barragem da Usina Hidroelétrica de Xingó. Nele são traçadas diretrizes e metas de ação em caso de acidente. Segundo o Diretor do Depec, tenente-coronel, Luciano Queiroz, o plano foi elaborado ao longo dos últimos oito meses. “Desde o último mês de fevereiro, em parceria com a Chesf, nos empenhamos bastante no desenvolvimento e conclusão do Plancon, cujo resultado é satisfatório, uma vez que nele estão contidas as melhores opções de resposta a um possível sinistro na região, enfatizando a atuação de cada órgão, destacando as possíveis áreas de risco, bem como estabelecendo os sistemas de alarme, rotas de fuga, placas de sinalização, objetivando preparar não apenas os agentes públicos e privados, como também a população”, explicou.

Estiveram presentes, além dos agentes estaduais e municipais de Proteção e Defesa Civil e da equipe técnica da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), o prefeito Weldo Mariano e todos os secretários municipais, que passaram a ter conhecimento do Plano de Contingência. O desenvolvimento desse trabalho em conjunto é de extrema relevância para capacitar os órgãos públicos e privados responsáveis, bem como preparar toda a população exposta a um determinado risco, na tentativa de reduzir as chances de ocorrência de danos humanos em uma situação emergencial.

Para o coordenador da Defesa Civil de Canindé de São Francisco, Adilson Damasceno, a data de ontem foi de suma importância por reforçar a integração da Defesa Civil nacional, estadual e municipal com a comunidade. “O evento atingiu nossas expectativas e estamos gratos por termos concluído nosso trabalho e podermos compartilhar de uma forma prazerosa e saber que cumprimos nosso papel. Foi apresentado o Plano de Contingência da Barragem da Hidrelétrica de Xingó, um trabalho feito durante alguns meses com muita dedicação e com muito esmero da Defesa Civil Municipal com o apoio da Defesa Civil Estadual e da Chesf”, finalizou.