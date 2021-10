Delegado de Simão Dias, Clever Farias, é o mais novo Cidadão Sergipano

Na manhã desta sexta-feira (15), na sala da Presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe, o delegado da Polícia Civil de Simão Dias, Clever Farias de Oliveira Filho recebeu o Título de Cidadão Sergipano, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados à sociedade. Autoria da honraria é o deputado Capitão Samuel (PSC).

Além de familiares e amigos, a solenidade contou com a participação do prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana e dos deputados estaduais Capitão Samuel e Luciano Pimentel.

A honraria foi entregue no mesmo dia em que Clever Farias também completa idade nova. O Título de Cidadão foi aprovado na sessão mista da Alese no dia 10 de fevereiro de 2021.

“A honraria é o reconhecimento de 16 anos de serviço prestado à sociedade e ao estado de Sergipe na área da Segurança Pública. Espero poder continuar contribuindo cada vez mais com melhoria da segurança do nosso estado”, destacou o delegado.

O prefeito Cristiano Viana destacou a satisfação de participar da entrega da honraria ao delegado. “Com muita alegra prestigiei na Assembleia Legislativa do ato de entrega do Título de Cidadão Sergipano ao delegado da Polícia Civil de Simão Dias, Clever Farias de Oliveira Filho. O delegado vem prestando relevantes serviços à sociedade simãodiense. Parabéns, delegado pelo merecido reconhecimento e pelos seus 40 anos celebrados hoje. Deus abençoe grandemente”, afirmou o gestor.

Biografia

Clever Farias de Oliveira Filho, nascido em Areia-PB no dia 15 de outubro de 1981, filho de Clever Farias de Oliveira (nascido em Estância-SE) e Maria de Lourdes de França Oliveira (nascida em Areia-PB).

Casado e pai de duas filhas sergipanas. Maria Elisa Moreira Farias (2 anos) e Angelina Farias França de Andrade Oliveira (nascida no dia 04 de dezembro de 2020), filha da atual companheira, Thamires de Andrade Oliveira.

Seu pai é Engenheiro Agrônomo e começou a trabalhar na antiga Ematerse no município de Frei Paulo/SE, onde residiu até os 3 anos de idade. Em seguida mudou-se para o município de Riachão do Dantas, onde passou a infância até os 12 anos de idade.

Em seguida passou a residir em Aracaju para estudar no colégio CCPA e conseguiu ser aprovado no curso de Direito na Unit-Aracaju no ano de 2000, concluindo o curso no segundo semestre de 2005. Aprovado na OAB no segundo semestre de 2006.

Em 2002 foi aprovado no concurso de agente de polícia da PC/SE, onde trabalhou até 2006. Também passou no concurso para o cargo de Técnico do TRE/AL, onde trabalhou de 2006 a 2009.

Foi aprovado no concurso da PRF e convocado para realizar o curso de formação na academia da PRF em Fortaleza/CE em 4 janeiro de 2006 e optou por ficar mais próximo de Sergipe ao tomar posse no TRE/AL neste período.

Atualmente à frente da Delegacia de Simão Dias, Clever também trabalhou em Riachão do Dantas de outubro de 2019 a agosto de 2020, cumulando com Simão Dias. Ele está Delegado de Polícia de 2 Classe, com 11 anos e 6 meses na carreira.

