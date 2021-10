Governador autoriza reforma do Ipesaúde e implantação do Ceac

Após inaugurar e autorizar obras no povoado Triunfo, em Simão Dias, nesta sexta-feira (15), o governador Belivaldo Chagas assinou ordens de serviço para reforma do prédio do Ipesaúde e reforma da antiga sede da Promotoria de Justiça, onde será implantado o Ceac no município.

O prédio do Ipesaúde, localizado na Rua Manoel Carregosa, nº 301, em Simão Dias, será reformado a partir de um investimento de R$ 959.252,76. O governador enfatizou que a obra, após concluída, melhorará de forma significativa a vida dos moradores da região. “Nossa preocupação é com os diversos servidores e beneficiários do Ipes. Quando concluirmos essa obra, eles poderão ser atendidos em Simão Dias e não irão precisar se deslocar para Lagarto, por exemplo. Aqui terão algumas especialidades que hoje não tem”, disse o chefe do Executivo estadual.

O espaço contará com 01 Recepção, 01 Sala de Espera, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala de Reunião, 01 Consultório de Fisioterapia, 01 Consultório Odontológico, 01 Consultório Clínico, 01 Consultório Pediátrico, 01 Consultório Ginecológico, 02 WCs, 02 WCs PCD, 01 Departamento Médico-Legal – DML, 01 Sala de Procedimentos, 01 Copa, 02 Halls de Serviços, 01 Sala de Esterilização, 01 Sala de Expurgo e 01 Casa de Lixo.

“Será um ponto de referência para atender a todos os usuários tanto de Simão Dias quanto de Poço Verde. Eles vão poder usufruir de mais serviços, de mais especialidades que serão implantadas aqui, como odontologia, ginecologia e outras. A capilaridade que o Ipes tem hoje em todo o estado dá condição de todos os usuários serem atendidos da melhor forma possível”, reforçou o diretor-presidentedo Ipesaúde, George Trindade.

Ceac

Ainda por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), foi autorizado a execução da reforma da antiga sede da Promotoria de Justiça em Simão Dias para implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão – Ceac. O valor do investimento é estimado em R$ 356.885,49.

O espaço terá 449,38 m² de área construída e contará com 01 Sala de Recepção, 02 Salas de Diretoria Operacional, 01 Sala de Atendimento, 02 WCs PCD, 01 Hall, 04 WCs, 02 Copas, 01 Casa de Lixo, 01 Área de Serviço, 01 Sala Multiuso, 01 Sala do Diretor-geral, 01 Sala de TI e 01 Sala de Estar; Detran e SSP. A reforma abrangerá divisória naval; revisão em cobertura com telha de fibrocimento; estrutura metálica espacial; instalações hidrosanitárias, elétrica e de combate a incêndio; rede de Circuito Fechado de TV (CFTV) e telefônica; rede de ar condicionado; revestimento cerâmico para parede; piso cerâmico; revisão de esquadrias de alumínio e pintura sobre paredes. O prazo de execução dos serviços será de 180 dias e a empresa contratada para obra será a SPS Retrofit e Construções Eireli.

