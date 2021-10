João Doria  defende a pré-candidatura de Eduardo Amorim ao Senado

Candidato nas prévias do PSDB que definirá o nome que disputará a presidência da República pelo partido em 2022, o governador de São Paulo, João Doria, esteve em Sergipe, nesta sexta-feira (15), para participar de um encontro com a militância e um evento com empresários do estado. Na oportunidade, Doria falou de sua gestão em São Paulo e suas propostas para o país e ainda reafirmou a pré-candidatura de Eduardo Amorim ao Senado.

“O PSDB tem essa característica democrática e valorosa de respeitar a decisão dos seus filiados e este ano realiza as prévias para a escolha do pré-candidato a presidente no que considero a melhor via. Sou um grande defensor das prévias pela sua democracia, capilaridade e pela oportunidade de trazermos dentro do que a Lei estabelece as propostas do PSDB para o Brasil em uma possível presidência da República”, afirmou o governador.

João Doria agradeceu a receptividade em Sergipe e defendeu a pré-candidatura do presidente do PSDB Sergipe, Eduardo Amorim, ao Senado Federal. “Fiz questão de vir a Sergipe pelo respeito ao estado e às lideranças do partido, além de manter esse diálogo. Espero que Eduardo Amorim, que tem construído uma linda biografia ao longo de anos a frente do PSDB, possa voltar ao Senado, onde ele faz falta. Se eu pudesse votar aqui, meu candidato ao Senado seria Eduardo Amorim”, enfatizou.

O presidente do PSDB Sergipe, o médico e ex-senador Eduardo Amorim, destacou o exemplo de democracia dado pelo partido, agradeceu a visita de Doria ao estado e disse que o Diretório está aberto para receber a todos. “Ficamos felizes em receber o governador Doria, que incluiu Sergipe em sua agenda de visitas aos estados neste período de prévias partidária”, ressaltou.

“E estamos abertos para receber e dialogar com os outros dois candidatos, o governador Eduardo Leite e o ex-senador Arthur Virgílio. O PSDB reforça o compromisso com o Brasil ao apresentar, por meio deste dispositivo, bons quadros para uma pré-candidatura a Presidente da República”, complementou Eduardo Amorim.

Fonte e foto PSDB