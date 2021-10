Kartódromo da Orla é inspecionado para a Copa Brasil

Nesta sexta-feira, 15, representantes da Associação Sergipana de Kart, Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) e Comissão Nacional de Kart (CNK) visitaram o kartódromo Emerson Fitipaldi, na Orla da Atalaia, para inspeção técnica do local, que sediará a 23º edição da Copa Brasil de Karts, em 2022.

De acordo com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a iniciativa se dá após a Prefeitura de Aracaju renovar o termo de permissão para a gestão do kartódromo na cidade, junto à FSA, o que permite a realização deste e de outros eventos no espaço.

O presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares, ressaltou que o apoio da administração municipal está sendo primordial para alavancar o automobilismo sergipano, sobretudo, com o retorno das competições esportivas.

“Anteriormente, tivemos um encontro com o prefeito Edvaldo Nogueira e ele sinalizou positivamente para que fossem realizados os ajustes necessários para as próximas competições. Por isso, estamos empenhados para receber esses eventos, que atraem um número grande de pessoas e movimentam a economia local”, afirmou Renan.

De acordo com o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, para que Aracaju fosse uma das opções de sede da Copa, houve a influência de um conjunto de fatores, desde a eficiência dos serviços de limpeza da cidade à manutenção dos espaços da Orla. “Como o primeiro semestre do ano que vem será bem agitado no esporte sergipano, tudo isso contribuiu”, disse Kennedy ao agradecer a parceria da Prefeitura a este esporte.

“Em Aracaju, a pista fica numa área muito bonita. Tudo isso são pontos que ajudam em eventos desse tipo, porque são famílias inteiras que participam”, completou o presidente da Comissão Nacional de Kart, Rubens Carcasci.

Para o responsável técnico da CNK, Ricardo Molina, a cidade tem muita atração turística e isso tende a abrir os olhos da comunidade kartista e automobilística. “Quem ainda não conhece, terá a oportunidade de vivenciar um lugar muito interessante, não somente para treinar, mas, também, para passear com família”, destacou.

Foto: Felipe Goettenauer