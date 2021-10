Laércio Oliveira participa do lançamento do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou do lançamento do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que aconteceu na noite desta sexta-feira, 15, no Hotel Sesc na Orla de Atalaia, em Aracaju. A iniciativa destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios a partir de projetos e ações que estimulam a formalização, o crescimento e a competitividade dos pequenos negócios. A solenidade contou com a presença do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, além de diretores e colaboradores.

Laércio parabenizou todos os prefeitos e vice-prefeitos e destacou a vocação dos municípios. “Essa iniciativa do Sebrae é um estímulo para o desenvolvimento dos municípios sergipanos. Cada região possui vocações e talentos, e estas devem ser bem exploradas. Os gestores públicos precisam entender como buscar os projetos que estão disponíveis para os municípios brasileiros em Brasília e criar um link entre a vocação e a busca desses, porque as emendas parlamentares é apenas um dos caminhos. Eu quero parabenizar o Sebrae pela iniciativa e todas as prefeituras. Sigam em frente e boa sorte”, disse Laércio.

O superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, falou sobre o prêmio e sua importância para os municípios sergipanos. “É um prêmio que leva não só a visibilidade ao trabalho realizado no município, mas, sobretudo, de colaboração. Os projetos devem ter como foco os pequenos negócios formais ou em processo de formalização, individuais ou organizados em consórcios, cooperativas ou associações, podendo abranger qualquer setor econômico, beneficiar os pequenos negócios urbanos ou rurais”, explicou.

A prefeita de Divina Pastora, Clara Rollemberg, considera o prêmio importante porque valoriza as potencialidades dos municípios. “Essa parceria do Sebrae é essencial para qualquer município, principalmente do porte de Divina Pastora, que é muito pequeno. Então, eu acho que todo incentivo é muito importante. Hoje nós já temos uma religiosidade bastante divulgada que a nossa peregrinação. Temos também a renda irlandesa, e o prêmio serve como um estímulo ao desenvolvimento, por isso que nós fazemos questão de participar”, disse.

Vencedor da última edição, o município de Campo do Brito já tem dois projetos inscritos para este ano. “Um prefeito empreendedor tem como objetivo destacar as boas práticas que fomentam o empreendedorismo, a geração do micro e pequenos negócios. Na última edição, nós inscrevemos um projeto na área da agropecuária em Campo do Brito que obteve um excelente resultado, pois tivemos a primeira colocação no Estado Sergipe. Fomos à Brasília participar dessa etapa nacional, onde pudemos conhecer excelentes experiências em vários municípios de todas as regiões do Brasil”, disse o prefeito Marcel Souza.

