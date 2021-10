Paralisação de rodoviários  da Grande Aracaju é encerrada

A paralisação de cerca de 900 rodoviários da Grande Aracaju foi encerrada no fim da noite desta sexta-feira (16) e os ônibus voltaram a circular na madrugada deste sábado (16). O movimento teve fim após acordo entre a classe patronal e a comissão de rodoviários. Os funcionários fazem parte de três empresas pertencentes ao Grupo Progresso.

A empresa diz que os trabalhadores informando que o salário de setembro seria pago ao longo do mês de outubro, já que o benefício implementado pelo Governo Federal não foi renovado, e a folha de pagamento voltou a ter 100% do seu valor.

Na próxima segunda-feira (18), o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT/SE) fará uma audiência com o Grupo Progresso e com o sindicato que representa os funcionários que trabalham nas três empresas do Grupo, para tentar buscar uma solução sobre o pagamento do salário dos trabalhadores.

Em nota, o Setransp informa que “foram retomadas, na manhã de hoje, 16, as atividades das três empresas prestadoras do transporte público coletivo que estavam paralisadas desde a quinta-feira, 14. A negociação com os funcionários foi finalizada por volta de meia-noite, ficando definido que o restante do pagamento em atraso será quitado até o final do mês”.

A nota diz ainda que “o setor segue em alerta diante dessas dificuldades para manter a prestação de serviço e pede o auxílio das autoridades públicas para garantir a sustentabilidade do transporte público coletivo que é um direito social constitucional”.