Plenária na CUT inicia construção do 20 de Novembro Contra o Racismo

O próximo ato de massas ‘Fora Bolsonaro’ em Aracaju e em todo o Brasil será no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A mobilização para a construção do protesto já começa agora. Neste domingo, dia 17 de outubro, vai ter panfletagem na feira do Bairro América, a partir das 9h da manhã.

Secretária de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), Arlete Silva, afirmou que a população brasileira negra é a principal afetada com o aumento do desemprego, a fome, a crise econômica e social que assola o País neste momento pós-pandemia. “A CUT continua firme na luta contra o racismo e principalmente nesses tempos de carestia em que o povo preto e periférico mais sente a desigualdade social. A doação de cestas básicas é um marco da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT”.

Na quinta-feira, 14/10, o movimento sindical e os movimentos sociais se reuniram em plenária no auditório da CUT para discutir a construção do protesto e avaliar a última manifestação construída no Bairro Coroa do Meio, no dia 2 de outubro. Segundo o presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, a mobilização diária nos bairros de Aracaju antes da manifestação foi decisiva para a construção de um grande protesto na Coroa do Meio.

“Esta semana que se inicia é decisiva porque sabemos que a PEC 32 tramita no Congresso Nacional e ameaça destruir de vez o serviço público no Brasil. Então além do Encontro Temático na segunda-feira, na sede da CUT, que vai discutir Meio Ambiente em Aracaju, vamos ter ato na terça-feira de manhã em Lagarto contra a PEC 32, teremos protesto à tarde em Estância e na quarta-feira vamos dizer não à PEC 32 na porta da Assembleia Legislativa de Sergipe. Quem defende o professor, a educação pública não pode votar a favor da PEC 32. Cancela PEC 32 já”, afirmou Roberto Silva.

De acordo com o presidente da CUT Sergipe, cada atividade de luta nesta semana também será oportunidade de fortalecer a construção do protesto de 20 de novembro ‘Contra o Racismo, Fora Bolsonaro’.

AGENDA de LUTA da Semana

DOMINGO – 9h panfletagem e mobilização Fora Bolsonaro no dia 20 de Novembro, Local: Feira do Bairro América em Aracaju

SEGUNDA 18/10 – 18h, no auditório da CUT Sergipe, Encontro Temático sobre Meio Ambiente em Aracaju com a advogada Robéria Silva.TERÇA de Manhã – Manifestação Cancela PEC 32 em Lagarto TERÇA de Tarde – Manifestação Cancela PEC 32 em Estância

QUARTA de Manhã – Manifestação Cancela PEC 32

Nas redes sociais todos os dias podemos fazer pressão e manifestar o repúdio contra a PEC 32. Basta acessar o site NA PRESSÃO e compartilhar o material da campanha contra a PEC 32 marcando a pressão por email, whatsaap e redes sociais pelo cancelamento da Reforma Administrativa. Participe desta luta.

Foto assessoria

Por Iracema Corso