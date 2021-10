Presidente do Sergipe registra BO sobre suposto esquema envolvendo atletas com sites de apostas

O presidente do Sergipe, Renan Sena, registrou Boletim de Ocorrência sobre um suposto esquema envolvendo atletas do clube em manipulação de lances para beneficiar apostadores em um site de apostas durante o campeonato brasileiro da série D.



A denúncia é porque envolve muito dinheiro em razão de resultados adquiridos através de suborno a jogadores e que envolve muita gente ligada ao site, inclusive “cartolas”.